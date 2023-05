La police du Mississippi tire sur un garçon et dit qu’ils pensaient qu’il était un adulte

Un avocat d’un garçon de 11 ans du Mississippi qui a été abattu par un policier après avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide a déclaré jeudi qu’il n’y avait « aucun moyen » que le garçon ait pu être confondu avec un adulte.

L’avocat, Carlos Moore, demande « une enquête complète et transparente » sur la fusillade.

Aderrien Murry est en convalescence après sa sortie de l’hôpital, selon sa famille, qui a demandé que l’officier soit licencié et accusé d’avoir tiré. Le garçon est traumatisé et aura besoin de conseils, selon Moore.

Aderrien a reçu une balle dans la poitrine par un officier du département de police d’Indianola tôt samedi matin alors que l’officier répondait à un appel de troubles domestiques au domicile de l’enfant, selon sa mère, Nakala Murry, et le Bureau d’enquête du Mississippi.

Moore a déclaré jeudi à CNN qu’il n’y avait «aucun moyen» que le garçon ait pu être confondu par l’officier avec l’adulte qui faisait l’objet de l’appel au 911 – un homme «de plus de 6 pieds de haut».

« Cet enfant de 11 ans mesurait environ 4 pieds 10 semble-t-il et il ne pouvait donc pas être confondu », a déclaré Moore. « Nous ne savons donc pas ce qui s’est passé, mais nous savons que les actions de cet officier étaient imprudentes, très imprudentes et auraient pu entraîner la mort. »

Moore a déclaré que le garçon « avait tout fait correctement » le matin de la fusillade et l’a décrit comme « un bon élève » qui a obéi à la demande de sa mère d’appeler la police pour obtenir de l’aide.

« Aucun enfant ne devrait jamais être soumis à une telle violence de la part de ceux qui ont juré de protéger et de servir », a déclaré Moore dans un communiqué plus tôt jeudi.

« Nous devons exiger justice pour ce jeune garçon et sa famille. Nous ne pouvons pas permettre qu’une autre tragédie insensée comme celle-ci se produise. Nous devons nous unir en tant que communauté pour exiger des changements et des responsabilités de la part de nos responsables de l’application des lois.

Les circonstances de la fusillade font l’objet d’une enquête.

Moore, la mère du garçon et d’autres ont organisé un sit-in de protestation jeudi matin à l’hôtel de ville d’Indianola. Une marche et un rassemblement pour exiger le licenciement de l’officier et la diffusion des images de la caméra corporelle sont prévus samedi.

« Nous demandons justice », a déclaré Moore devant l’hôtel de ville jeudi matin avant le sit-in. «Un garçon noir de 11 ans de la ville d’Indianola a failli perdre la vie. Il n’avait rien fait de mal et tout était bien.

Vendredi, le département de police d’Indianola a renvoyé toutes les questions concernant l’incident au Bureau d’enquête du Mississippi, qui a refusé de commenter au-delà d’une courte déclaration publiée le week-end dernier.

Le garçon a été grièvement blessé et a eu un poumon effondré, des côtes fracturées et un foie lacéré à la suite de la fusillade. Il a été libéré mercredi du centre médical de l’Université du Mississippi à Jackson, a déclaré la porte-parole de l’hôpital, Annie Oeth.

« Il a encore beaucoup de questions », a déclaré Moore à propos du garçon jeudi. « Il est bouleversé émotionnellement. Il est content d’être en vie. »

Murry a déclaré que son fils était « béni » d’être en vie et demande pourquoi la police lui a tiré dessus.

Murry a déclaré jeudi à l’émission « Good Morning America » ​​d’ABC que les officiers qui arrivaient avaient crié « Ouvrez la porte, ouvrez la porte » et lorsqu’elle l’a ouverte, un officier à l’extérieur tenait une arme à feu, lui disant de sortir.

Murry a raconté à l’émission qu’elle était sortie et s’était dirigée vers le bout d’une allée, où se trouvait sa mère, puis « a entendu un coup de feu et j’ai vu mon fils courir vers l’endroit où nous étions ». Il est ensuite tombé, saignant d’une blessure par balle, a-t-elle déclaré.

L’officier qui a tiré le coup de feu lui a dit qu’il avait tiré sur Aderrien après qu’il soit arrivé au coin de la rue, a-t-elle raconté à l’émission.

Moore a déclaré à CNN qu’il avait rencontré Aderrien en personne pour la première fois jeudi et l’a décrit comme étant « de bonne humeur » mais « toujours choqué par ce qui s’est passé ».

Il a ajouté : « Il a peur de la police. Il souffre toujours. »

Moore a déclaré que le service de police n’avait pas encore contacté la mère du garçon.

LA MÈRE A DEMANDÉ À SON FILS D’APPELER LA POLICE

Murry a déclaré à CNN que le père « irrité » d’un autre de ses enfants est arrivé chez elle samedi à 4 heures du matin.

Inquiète pour sa sécurité, Murry a demandé à Aderrien d’appeler la police.

Murry a déclaré que l’officier qui est arrivé à la maison « avait son arme pointée sur la porte d’entrée et a demandé à ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la maison de sortir ». Murry a déclaré que son fils avait été abattu au coin d’un couloir, dans le salon.

« Une fois qu’il est venu du coin de la rue, il s’est fait tirer dessus », a déclaré Murry. « Je ne peux pas comprendre pourquoi. Le même flic qui lui a dit de sortir de la maison. (Aderrien) l’a fait, et il s’est fait tirer dessus. Il n’arrêtait pas de demander : ‘Pourquoi m’a-t-il tiré dessus ? Qu’est-ce que j’ai fait de mal? », a-t-elle déclaré.

La fusillade s’est produite dans ce qui a semblé être « une à deux minutes » après que l’officier a demandé aux personnes présentes dans la maison de sortir, a déclaré Murry.

Le garçon a reçu un drain thoracique et a été placé sous ventilateur au centre médical de l’Université du Mississippi à Jackson. Il avait un poumon effondré, des côtes fracturées et un foie lacéré à cause de la fusillade, a déclaré sa mère. Il est sorti de l’hôpital mercredi. CNN a contacté l’hôpital.

Deux autres enfants, dont la fille de Murry et son neveu de 2 ans, se trouvaient également dans la maison au moment de la fusillade, a-t-elle déclaré.

LA SÉQUENCE DE LA CAMÉRA DU CORPS N’A PAS ÉTÉ LIBÉRÉE

Moore a déclaré à CNN que l’incident avait été capturé sur la vidéo de la caméra du corps de la police.

L’avocat a déclaré que sa demande d’enregistrement de la caméra corporelle avait été refusée en raison d’une « enquête en cours ».

Moore a dit qu’on lui avait dit qu’il y avait aussi une vidéo de l’incident d’une station-service à proximité.

Le département de police d’Indianola a confirmé que l’officier impliqué dans la fusillade s’appelait Greg Capers, mais n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la fusillade, indiquant à CNN que le chef de la police n’était pas disponible.

CNN a contacté Capers pour un commentaire mais n’a pas immédiatement répondu.

Lundi soir, le conseil des échevins d’Indianola a voté pour placer Capers en congé administratif payé pendant l’enquête sur la fusillade, selon l’avocat de la famille.

En 2021, Capers a été nommé policier de l’année de l’Indianola Chamber Main Street, selon Enterprise-Tocsin, un journal d’Indianola, Mississippi.

Dans la déclaration du week-end, le MBI a déclaré qu’il « évaluait actuellement cet incident critique et rassemblait des preuves » et qu’il remettrait ses conclusions au bureau du procureur général de l’État une fois l’enquête terminée.

Mercredi, le porte-parole de MBI, Bailey Martin, a refusé de répondre à des questions supplémentaires, déclarant à CNN dans un e-mail : « Étant donné qu’il s’agit d’une enquête ouverte et en cours, aucun autre commentaire ne sera fait.

CNN a contacté le bureau du procureur de district de la Cour du quatrième circuit et le bureau du procureur général du Mississippi pour obtenir des commentaires.

UN AGENT DE POLICE EN COLÈRE FAMILIALE RESTE EMPLOYÉ PAR LE DÉPARTEMENT

Murry a déclaré qu’après que son fils ait été abattu, elle a placé sa main sur sa blessure pour appliquer une pression alors qu’il « chantait des chansons gospel et priait en saignant ». L’officier, a-t-elle dit, a essayé d’aider à prodiguer les premiers soins et a placé sa main sur la sienne pour essayer d’arrêter le saignement d’Aderrien.

Lorsqu’une ambulance est arrivée, les médecins étaient « très attentifs », a-t-elle déclaré.

« Aderrien est venu à un pouce de perdre la vie », a déclaré Moore. «Ce n’est pas OK pour un flic de faire ça et de s’en tirer comme ça. La mère a demandé à Aderrien d’appeler la police sur le père de sa fille. Il est sorti de sa chambre selon les instructions de la police et il s’est fait tirer dessus.

Murry a déclaré que la police lui avait dit que le père de sa fille avait été placé en garde à vue plus tard dans la journée de samedi, mais finalement relâché parce qu’elle n’avait pas déposé de plainte contre lui.

« Quand est-ce que j’aurais le temps de faire ça ? J’étais à l’hôpital avec mon fils », a-t-elle déclaré, réagissant à la nouvelle de la libération de l’homme.

Quatre jours après la fusillade, Murry a déclaré à CNN que « personne n’est venu du poste de police à l’hôpital » et qu’elle n’avait parlé à aucun enquêteur de la police de la fusillade.

« Je suis juste heureuse que mon fils soit en vie », a-t-elle dit en larmes.

Moore a déclaré à CNN qu’il était furieux que Capers reste employé par le département de police d’Indianola.

« Nous pensons que la ville et l’officier devraient être responsables envers Aderrien Murray, pour les dommages qu’ils ont causés », a déclaré l’avocat.

Indianola est une petite ville majoritairement afro-américaine avec 31% de la population sous le seuil de pauvreté. Il se situe dans le delta du Mississippi, à environ 100 miles au nord de Jackson.