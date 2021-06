La police du Met saisit un record de 114 millions de livres sterling de Bitcoin auprès d’un «gang de blanchisseurs»

Un RECORD de 114 millions de livres sterling de crypto-monnaie Bitcoin a été saisi par les flics hier.

La monnaie électronique a été retrouvée stockée sur des ordinateurs lorsque la police du Met s’est abattue sur un gang présumé de blanchisseurs.

Un record de 114 millions de livres sterling de crypto-monnaie Bitcoin a été saisi par la police

Les raids faisaient suite à une enquête majeure impliquant la police et les services de renseignement sur un réseau basé à l’étranger soupçonné de manipuler d’énormes sommes d’argent criminel.

Les soupçons ont été éveillés lorsqu’un membre présumé du gang a acheté un manoir de 10 millions de livres sterling dans le centre de Londres.

Les flics ont saisi des ordinateurs lors des raids à Londres.

Les mots de passe cryptés ont été ouverts.

On pense que c’est la plus grande quantité de crypto-monnaie saisie au Royaume-Uni et l’une des plus importantes au monde.

Au moins un homme a été arrêté bien que la force ait refusé de dire combien, ajoutant : « L’enquête se poursuit. »