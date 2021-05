La police du Met et Lambeth poursuivis par des militants noirs pour violation des droits humains

Le conseil de Lambeth et le service de police métropolitain ont exprimé leurs regrets après avoir été reconnus coupables d’avoir violé les droits humains de 34 militants noirs à la suite d’une bataille juridique historique.

Les autorités ont interdit illégalement la diffusion programmée d’un discours du leader controversé de la Nation of Islam, Louis Farrakhan, sur le sujet des réparations liées à l’esclavage transatlantique lors d’un événement public en 2017 – et ont en outre interdit à tous les membres de Nation of Islam de discuter de la question.

Lors d’une audience devant la Haute Cour lundi, le juge a déclaré que les deux parties avaient «illégalement enfreint la loi sur les droits des demandeurs en vertu des lois de 1998 sur les droits de l’homme, à savoir les articles 9 et 10».

L’événement de la Journée internationale d’action pour l’Afrique a reçu l’autorisation de se tenir à Kennington Park, dans le sud de Londres, mais les autorités ont imposé des restrictions sur les sujets de discussion en invoquant des préoccupations en raison de la controverse entourant le ministre Farrakhan.

Les requérants soutiennent qu’il s’agissait d’une interdiction «générale» de leur droit à la liberté d’expression et ont intenté une action civile devant la Haute Cour pour violation de leur loi sur les droits de l’homme, en vertu de l’article 9 qui dénote l’expression religieuse, sociale et politique, et de l’article 10 qui implique la liberté d’expression.

conseillé

Le Met et le Lambeth Council ont tous deux accepté la responsabilité, le règlement à l’amiable, et des dommages-intérêts pouvant atteindre 1 million de livres sterling seront versés aux demandeurs qui sont composés de membres de la Nation of Islam et du Rastafari Movement UK.

Le ministre Farrakhan, 86 ans, a déjà fait des remarques offensantes sur les communautés juives et est interdit d’entrer au Royaume-Uni depuis 2002.

Bien que les organisateurs aient assuré aux autorités que le chef religieux ne parlerait que du sujet des réparations, le Conseil du Met et de Lambeth a interdit au ministre et à toute personne présente de traiter la question.

Ce jour-là, des agents étaient présents pour assurer la conformité.

Parler à L’indépendant, l’avocat André Clovis, qui représentait les demandeurs, a déclaré: «Mes clients voulaient seulement parler des réparations pour les effets historiques et persistants de l’esclavage.

«Ils voulaient discuter de l’auto-assistance et d’autres membres de la communauté noire voulaient entendre ce que le ministre Louis Farrakhan avait à dire sur ce seul sujet. Ce n’est pas controversé, en fait, il est discuté et débattu dans la communauté noire, dans certaines de nos universités les plus prestigieuses, entre experts historiques et politiques et sur la scène politique au niveau national et international.

«Le conseil de Lambeth et la police métropolitaine, en supprimant la capacité des demandeurs à s’exprimer, ont cherché à supprimer leur capacité à réfléchir à des questions d’importance cruciale pour leur être même.

Le ministre Louis Farrakhan a fait des remarques offensantes sur les communautés juives et a été interdit d’entrer au Royaume-Uni depuis 2002 (PENNSYLVANIE)

M. Clovis a déclaré que le conseil de Lambeth et la police avaient dépensé entre 1,3 et 1,5 million de livres sterling pour lutter contre cette affaire depuis 2017, niant tout acte répréhensible, ce qui « a servi à ajouter à l’insulte ressentie par mes clients et constituait un abus flagrant des fonds publics. ; déployés non pas pour le bénéfice de leur communauté locale, mais pour dissimuler des actes répréhensibles et protéger leur réputation. »

Un porte-parole de la police du Met a déclaré L’indépendant: «Le MPS a réglé une action civile avec certains participants à un événement organisé à Kennington Park en 2017. La réclamation découlait de restrictions imposées par le Lambeth Council sur une demande de licence, à la suite des objections à cette licence par l’équipe de sécurité communautaire du Lambeth Council et le MPS.

«Il a été convenu que le MPS était préoccupé par le désordre public découlant d’une contre-manifestation lors de l’événement. Cependant, l’équilibre entre ces préoccupations et les droits conventionnels des demandeurs aurait dû être évalué d’une manière différente.

«À la lumière de cela, le MPS a admis qu’il y avait eu des violations des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.»

Un porte-parole du conseil de Lambeth a déclaré: «Ce règlement résout un problème de différend qui dure depuis trop longtemps. Le conseil admet qu’une erreur a été commise dans l’établissement des conditions qui ont empêché la diffusion d’un discours du ministre Farrakhan et de la Nation of Islam.

«Le conseil admet que l’émission aurait dû être autorisée. Le Conseil de Lambeth tient à avancer dans un esprit positif et s’engagera avec la Nation of Islam à la suite de ce litige. Ce faisant, nous renforçons et réaffirmons notre engagement en faveur de l’égalité et de l’équité et c’est sur cette base positive et claire que nous allons maintenant de l’avant.

Des dommages-intérêts de plus de 900 000 £ seront payés, a déclaré le tribunal.