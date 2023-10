Le shérif du comté de Sagadahoc, Joel Merry, dont la juridiction comprend le domicile de Card à Bowdoin, a déclaré que la Réserve militaire avait informé son département en septembre des menaces du réserviste, et que le shérif avait envoyé l’alerte à tous les organismes chargés de l’application des lois de l’État après que son adjoint soit revenu vide. remis d’un chèque d’aide sociale au domicile de Card.

“Nous n’avons pas pu le localiser”, a déclaré Merry, ajoutant qu’il ne se souvenait pas s’il y avait eu un suivi car “je n’ai aucun rapport sous les yeux”.

Les responsables militaires ont refusé de commenter davantage à propos de Card, notamment si les menaces transmises au shérif en septembre étaient nouvelles ou les mêmes que celles que Card avait proférées lors d’un exercice d’entraînement de la réserve de l’armée près de West Point, New York, en juillet. C’est à ce moment-là que la police a déclaré que Card avait été interné dans un établissement de santé mentale pendant deux semaines après avoir agi de manière erratique et « entendu des voix et des menaces de tirer » sur une base militaire.

Les autorités affirment que Card, 40 ans, a ouvert le feu avec un fusil de grande puissance sur une piste de bowling puis sur un bar à Lewiston mercredi soir, tuant 18 personnes et en blessant 13 autres. Après deux jours de recherches intensives qui ont mis l’État en alerte, Card a été retrouvé mort vendredi des suites d’une balle qu’il s’était infligée.

Malgré les menaces antérieures, le FBI a déclaré que Saturday Card n’était pas sur son radar, déclarant à AP qu’il “n’avait ni n’avait reçu de conseils ou d’informations concernant Robert Card”. Le bureau a ajouté que son système de vérification instantanée des antécédents “n’avait pas été fourni ni en possession d’informations qui auraient interdit à Card d’acheter une arme à feu licite”.

Le cas de Card est un exemple flagrant de signaux d’alarme manqués, avec de nombreuses questions restées sans réponse sur ce que l’armée, la police, les professionnels de la santé mentale et les proches auraient pu faire pour empêcher le massacre.

Bien que le Maine n’ait pas de loi signalant un signal d’alarme, il en a une plus limitée. drapeau jaune » qui permettrait toujours à la police de demander à un juge de confisquer les armes à feu d’une personne si un médecin considère que cette personne constitue une menace.

Pour sa part, le chef de la police de Saco, Clements, a défendu la réponse de son département à l’alerte concernant Card, qu’il a décrite comme « une chose générique qui disait : « hé, vous savez, nous avons eu des informations selon lesquelles ce type avait proféré des menaces voilées ». »

Clements a noté que son service recevait de nombreuses alertes de ce type et que ses officiers accordaient à celle-ci toute l’attention qui lui était due, gardant un œil sur la base pour déceler tout signe de Card.

“Je n’ai jamais été en contact avec ce type, je n’ai jamais reçu d’appels téléphoniques du centre de réserve disant : ‘Hé, nous avons quelqu’un qui causait un problème'”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons jamais rien reçu.”

Un autre organisme d’application de la loi qui est entré en contact avec Card était la police de l’État de New York, qui a été appelée le 16 juillet à West Point par les commandants du 3e bataillon de réserve de l’armée, 304e régiment d’infanterie, avec des inquiétudes concernant le comportement erratique de Card et « des menaces contre d’autres membres ». de son unité militaire » lors d’un exercice d’entraînement, selon un document de la police d’État obtenu par AP. Les soldats de la police d’État ont emmené Card, un sergent de 1re classe, à l’hôpital communautaire de l’armée Keller à West Point pour ce qui serait deux semaines d’évaluation de sa santé mentale.

Ce que la police de l’État de New York a fait face aux menaces de Card n’est pas clair. L’agence a refusé de commenter l’affaire auprès de l’AP et n’a pas répondu à une demande de rapports ou d’éventuelles images de caméra corporelle de leurs interactions avec Card.

“Il s’agit d’une enquête active, et la police de l’État de New York ne fait aucun commentaire sur les enquêtes actives, ni sur les enquêtes dans lesquelles nous ne sommes pas l’agence principale”, a-t-elle déclaré vendredi dans un communiqué avant que Card ne soit retrouvé mort. Un porte-parole de la police d’État a refusé de commenter samedi.

Jonathan Crisp, avocat de l’armée pendant vingt ans avant de se lancer dans la défense pénale, a déclaré que lorsque des soldats sont incarcérés involontairement dans des établissements de santé mentale par d’autres membres de la chaîne de commandement, il s’agit d’un événement « à signaler » en vertu des règlements de l’armée qui déclenche l’obligation d’alerter. autres. Un grand prévôt enregistre l’incident dans une base de données militaire qui avertit le FBI afin qu’il puisse inscrire le nom dans une liste de personnes empêchées d’acheter des armes.

“S’ils l’ont emmené et qu’il ne voulait pas y aller et qu’il a refusé d’être admis, c’est un jeu d’enfant”, a déclaré Crisp. “Cela aurait dû être signalé.”

Mais le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Maine, Michael Sauschuck, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que même si Card avait des antécédents de maladie mentale, il n’y avait aucune preuve qu’il ait jamais été incarcéré.

“Juste parce qu’il semble y avoir un lien avec la santé mentale dans ce scénario, la grande majorité des personnes ayant reçu un diagnostic de santé mentale ne feront jamais de mal à personne”, a déclaré Sauschuck.

Jody Madeira, professeur de droit à l’Université d’Indiana qui a étudié les lois sur les armes à feu, a déclaré que la police d’un État peut alerter ses homologues d’un autre État que quelqu’un représente un danger, et que l’armée peut faire de même avec la police locale.

Elle a déclaré que quelqu’un avait laissé tomber la balle parce que les menaces de Card et l’évaluation médicale auraient dû déclencher une saisie de ses armes sous drapeau jaune à son retour chez lui.

“Il est passé entre les mailles du filet”, a déclaré Madeira. “Il y avait des signes avant-coureurs.”