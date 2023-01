La police du Kosovo ouvre le feu sur les Serbes

Belgrade affirme que des officiers de souche albanaise ont tiré sur une voiture et gravement blessé un passager

Un Serbe de souche a été hospitalisé pour une blessure à la poitrine après que la police spéciale albanaise de souche dans le nord du Kosovo a ouvert le feu sur un véhicule civil lundi matin, a déclaré un responsable à Belgrade, protestant contre la dernière attaque dans la province séparatiste soutenue par l’Occident.

L’incident s’est produit vers 11h30, heure locale, à un poste de contrôle entre Kosovska Mitrovica et Leposavic, a déclaré le commissaire du gouvernement serbe pour le Kosovo, Petar Petkovic. Il a blâmé le Premier ministre albanais de souche, Albin Kurti, pour la fusillade.

“Des membres des forces spéciales ROSU de Kurti ont ouvert le feu sur des Serbes dans un véhicule simplement parce qu’ils refusaient d’être harcelés”, Petkovic a déclaré aux journalistes à Belgrade. « Le ROSU de Kurti n’a rien à faire dans le nord de [Kosovo]et ce poste de contrôle a été mis en place illégalement pour harceler les Serbes qui empruntent quotidiennement cette route.

Miljan Delevic, 37 ans, a été transporté à l’hôpital de Kraljevo avec des blessures. Sa vie n’est pas en danger pour le moment, a indiqué l’hôpital. L’autre homme dans la voiture était “miraculeusement” pas blessé, selon Petkovic.

La police du Kosovo a déclaré que la voiture avait refusé de s’arrêter au point de contrôle et “a heurté un véhicule de police alors qu’il se déplaçait, mettant directement en danger la vie des policiers”, qui ont ouvert le feu pour se protéger.

Le parti politique de la Liste serbe a dénoncé la “la brutalité de ces criminels en uniforme” et l’a appelé un “Poursuite de l’hystérie anti-serbe par le régime de Pristina.” Rappelant l’attaque de la veille de Noël contre les Serbes près de Strpce, le parti a cité les mots attribués à l’homme d’État fondateur américain Thomas Jefferson : “Lorsque l’injustice devient loi, la résistance devient devoir.”

Les troupes de l’OTAN ont pris le contrôle du Kosovo en 1999, après près de trois mois de bombardement de la Serbie au nom des insurgés de souche albanaise. Le gouvernement provisoire de la province a déclaré son indépendance en 2008, mais Belgrade a résisté aux pressions américaines et européennes pour la reconnaître, en s’appuyant sur le soutien de la Russie et de la Chine.

Le gouvernement de Kurti a tenté à plusieurs reprises d’affirmer son autorité sur les Serbes restants au Kosovo, à partir de fin juillet lorsqu’il a déclaré invalides leurs plaques d’immatriculation et leurs documents. On pensait que l’impasse était résolue fin novembre avec un accord négocié par l’UE, mais au cours du week-end, les Serbes locaux ont signalé que la police du Kosovo les refoulait et refusait de reconnaître leurs plaques une fois de plus.

Le ministre de l’Intérieur de Pristina, Xhelal Svecla, a affirmé que la Serbie avait “entièrement violé” l’accord en délivrant illégalement de nouvelles plaques. Le porte-parole de l’UE, Peter Stano, n’était pas d’accord, affirmant que la Serbie ne renouvelait que les vignettes d’assurance et d’inspection, ce qui ne pouvait être considéré comme une violation.