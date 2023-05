La police du Kosovo et les casques bleus de l’OTAN affrontent des manifestants serbes alors que les tensions dans la région s’intensifient

Les troupes et la police dirigées par l’OTAN se sont affrontées lundi avec des manifestants dans le nord du Kosovo au milieu d’un bras de fer entre les autorités albanaises et les Serbes locaux qui ont ignoré les avertissements de ne pas saisir les bâtiments de la municipalité.

La violence survient après que la police kosovare a perquisitionné des zones dominées par les Serbes dans le nord de la région et saisi des bâtiments de la municipalité locale au cours du week-end. Les manifestations ont fait des blessés des deux côtés, dont plus de deux douzaines de soldats de l’OTAN ont été blessés.

La Serbie, qui maintient des contacts étroits avec les Serbes de souche, a relevé la préparation au combat de ses troupes stationnées près de la frontière et a averti qu’elle interviendrait si les Serbes du Kosovo étaient à nouveau attaqués.

La situation de plus en plus chaotique a alimenté les craintes d’une reprise du conflit de 1998-99 au Kosovo qui a fait plus de 10 000 morts et laissé plus d’un million de sans-abri.

Les dernières tensions sont multiples, issues de siècles de conflits. Le Kosovo est un territoire principalement peuplé d’Albanais de souche qui était autrefois une province de Serbie. Il a déclaré son indépendance en 2008. La Serbie a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo et le considère toujours comme faisant partie de la Serbie.

Bien qu’elle n’ait aucun contrôle formel sur le Kosovo, la Serbie chérit la région comme le cœur de son État et de sa religion. Pendant ce temps, les Albanais de souche, qui constituent la majorité, considèrent le Kosovo comme leur pays et accusent la Serbie d’occupation et de répression. Les rebelles albanais de souche ont lancé une rébellion en 1998 pour débarrasser le pays de la domination serbe. La réponse brutale de Belgrade a provoqué une intervention de l’OTAN en 1999, qui a forcé la Serbie à se retirer et à céder le contrôle aux casques bleus internationaux.

Au fil des ans, il y a eu des tensions constantes entre le gouvernement du Kosovo et les Serbes qui vivent principalement dans le nord du pays et entretiennent des liens étroits avec Belgrade.

Les tentatives du gouvernement central d’imposer plus de contrôle dans le nord dominé par les Serbes se heurtent généralement à la résistance des Serbes. Il y a eu des efforts internationaux constants pour trouver un terrain d’entente entre les deux anciens ennemis de guerre, mais il n’y a pas eu d’accord global final jusqu’à présent.

Le mois dernier, les Serbes ont boycotté les élections locales dans le nord du Kosovo, où ils représentent la majorité. Vendredi dernier, des maires albanais de souche nouvellement élus ont emménagé dans leurs bureaux avec l’aide de la police anti-émeute du Kosovo. Les Serbes ont tenté de les empêcher de s’emparer des lieux, mais la police a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Lundi, les Serbes ont organisé une manifestation devant les bâtiments de la municipalité, déclenchant une confrontation tendue qui a entraîné de violents affrontements entre les Serbes et les soldats de la paix du Kosovo et la police locale.

Le Kosovo et la Serbie sont tous deux dirigés par des dirigeants nationalistes qui ne se sont pas montrés prêts à un compromis.

Au Kosovo, Albin Kurti, ancien leader de la contestation étudiante et prisonnier politique en Serbie, dirige le gouvernement et est le principal négociateur dans les pourparlers sous la médiation de l’UE. Il était également connu comme un farouche partisan de l’unification du Kosovo avec l’Albanie et est opposé à tout compromis avec la Serbie.

La Serbie est dirigée par le président populiste Aleksandar Vucic, qui était ministre de l’Information pendant la guerre du Kosovo. L’ancien ultranationaliste insiste sur le fait que toute solution doit être un compromis pour durer et dit que le pays ne s’installera que s’il gagne quelque chose.

Les responsables internationaux espèrent accélérer les négociations et parvenir à une solution dans les mois à venir. Les responsables craignent que l’échec d’une percée majeure ne signifie une instabilité prolongée, un déclin économique et un potentiel constant d’affrontements.

Toute intervention militaire serbe au Kosovo signifierait un affrontement avec les casques bleus de l’OTAN qui y sont stationnés. Belgrade contrôle les Serbes du Kosovo, et le Kosovo ne peut pas devenir membre de l’ONU et un État fonctionnel sans résoudre le différend avec la Serbie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.