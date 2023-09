La police du Grand Manchester « piratée » alors que « les détails de milliers d’officiers ont été volés »

La police du GRAND Manchester aurait été victime d’un énorme piratage informatique avec les détails de milliers d’agents volés.

On pense que le piratage visait une entreprise que la force avait engagée pour produire ses cartes de mandat.

Le piratage concernerait des milliers de cartes de mandat contenant les noms et photos des policiers du GMP. Crédit : Médias HOMMES

Les officiers et le personnel auraient été informés du piratage hier.

Le piratage concernerait des milliers de cartes de mandat contenant les noms et les photos de policiers, rapporte le Manchester Evening News.

Le Sun Online a contacté le GMP pour commentaires.

Le mois dernier, des agents et du personnel de la Met Police ont été piratés lors d’une grave faille de sécurité.

Les 47 000 employés ont été avertis du risque que leurs photos, leurs noms et leurs grades aient été volés lorsque des cybercriminels ont pénétré dans les systèmes informatiques d’un entrepreneur imprimant des cartes de mandat et des laissez-passer du personnel.

Des policiers antiterroristes et des officiers chargés de garder la famille royale ont également été dénoncés.

