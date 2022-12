La police du Grand Manchester enquête sur les problèmes lors de l’affrontement de la Coupe Carabao entre Man City et Liverpool | Nouvelles du football

La police du Grand Manchester enquête sur plusieurs incidents de troubles de la foule lors du match de la Coupe Carabao de Manchester City avec Liverpool jeudi soir, dont un qui a conduit une jeune fille de 15 ans à être soignée pour des blessures à la tête.

Les clubs ont publié une déclaration commune condamnant la violence, qu’ils ont qualifiée de “extrêmement décevante”. City a remporté le match 3-2 pour se qualifier pour les quarts de finale.

“Nous sommes au courant d’un certain nombre d’objets, dont des pièces de monnaie et une bombe fumigène, qui ont été lancés pendant le match (de jeudi)”, a déclaré le commandant du match de GMP, le surintendant Gareth Parkin. “Nous allons enquêter sur les incidents et passer en revue la vidéosurveillance de la nuit.”

Deux hommes soupçonnés d’avoir tenté d’introduire un engin pyrotechnique dans le stade et un homme pour atteinte à l’ordre public aggravée par la race ont été arrêtés. Un homme de 53 ans a été agressé après le match, a indiqué la police.

Les clubs ont déclaré que de tels incidents étaient totalement inacceptables, déclarant dans un communiqué commun : “Nous sommes pleinement déterminés à travailler ensemble pour éradiquer ces problèmes de nos matches. Ils n’ont pas leur place dans le football.”

Les dernières années ont vu un certain nombre d’incidents se produire entre supporters, avec la dernière réunion à Anfield en octobre gâchée par des graffitis offensants sur Hillsborough écrits dans la section à l’extérieur et des allégations de chants sur la catastrophe de 1989, au cours de laquelle 97 supporters sont morts.

City a également affirmé que des pièces avaient été lancées sur son personnel d’entraîneurs, bien qu’une enquête de Liverpool n’ait trouvé aucune preuve.

Les champions de Premier League ont également déclaré que leur bus d’équipe avait été attaqué par des supporters alors qu’ils tentaient d’entrer à Anfield pour le match, une répétition d’un incident similaire avant le quart de finale de la Ligue des champions entre les équipes au même endroit en avril 2018.

Avant le match de la Coupe Carabao de jeudi soir, le directeur général de Liverpool, Billy Hogan, et son homologue de la ville, Ferran Soriano, ont écrit une lettre conjointe aux supporters pour leur rappeler leurs responsabilités dans le but d’apaiser les tensions.