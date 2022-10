La police du district d’Uvalde suspendue

Le district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde a suspendu vendredi l’ensemble du service de police de l’UCISD, selon un communiqué de presse du district.

“Le district reste déterminé à résoudre les problèmes avec des preuves vérifiables. Les décisions concernant le service de police de l’UCISD sont en attente des résultats de l’enquête de la Texas Police Chiefs Association et de la JPPI. Des développements récents ont révélé des problèmes supplémentaires concernant les opérations du service.

“À la suite des récents développements, le lieutenant Miguel Hernandez et Ken Mueller ont été mis en congé administratif, et le district a pris la décision de suspendre toutes les activités du département de police du CISD d’Uvalde pendant un certain temps. Les agents actuellement employés seront remplir d’autres rôles dans le district. Ken Mueller a choisi de prendre sa retraite.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.