La police du district de conservation du comté de McHenry demande une accréditation – Shaw Local

Alors que le département de police du district de conservation du comté de McHenry poursuit son accréditation dans le cadre du programme d’accréditation des forces de l’ordre de l’Illinois, des évaluateurs visitent le département dimanche pour effectuer des inspections, examiner les dossiers et rencontrer les dirigeants du district.

Les évaluateurs accompagneront également la police lors de leurs patrouilles régulières et élaboreront un rapport sur place, a indiqué le district de conservation dans un communiqué de presse.

Dans le cadre du processus d’évaluation, le public est également invité à exprimer son opinion sur la police du district de conservation par courriel à ileap@macombpolice.com ou en appelant le 815-338-6223, ext. 1218, de 13h à 14h le dimanche pour parler directement à l’assesseur.

Au cours du processus d’évaluation, les évaluateurs examineront les politiques et les pratiques de l’organisation pour garantir la conformité législative et que l’organisation respecte ou dépasse les normes de l’industrie et les meilleures pratiques, indique le communiqué.

Une fois la visite sur place terminée, le rapport de l’évaluateur est envoyé au conseil de JEICP pour discuter des conclusions et voter pour déterminer si le département a satisfait aux normes d’accréditation.