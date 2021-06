La police du député honore ceux qui ont été vaccinés avec des badges «Je suis un patriote» pour encourager à se faire piquer

Avec un objectif ambitieux de vacciner l’ensemble de la population indienne d’ici la fin décembre de cette année, plusieurs des États les plus peuplés du pays doivent accélérer leur vitesse de vaccination. Et bien que la disponibilité des vaccins soit le principal problème dans certains États, l’hésitation à l’égard des vaccins est également apparue comme l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux Indiens ne sont pas vaccinés même maintenant. Pour contrer de tels problèmes, la police du Madhya Pradesh semble avoir adopté une nouvelle méthode pour encourager les gens à se faire vacciner.

La police de Niwari dans le Madhya Pradesh a honoré ceux qui ont pris le vaccin Covid-19 avec un badge qui a le message suivant : « Je suis un patriote car je suis vacciné ». Les flics ne se sont pas arrêtés là. Ceux qui ne l’ont pas fait encore vaccinés sont obligés de porter une affiche avec le message « Restez loin de moi car je ne suis pas encore vacciné ».

#REGARDEZ La police de Niwari, dans le Madhya Pradesh, honore ceux qui ont reçu le vaccin COVID19 avec un badge qui dit: « Je suis un patriote car je suis vacciné », et ceux qui n’ont pas été vaccinés doivent porter une affiche portant un message, » Reste loin de moi car je ne suis pas encore vacciné » pic.twitter.com/cmmv9HrlSf– ANI (@ANI) 9 juin 2021

La réponse plutôt brutale a été un choc pour beaucoup sur les réseaux sociaux après que des photos et des vidéos de l’incident, partagées par l’agence de presse ANI, soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

L’incident survient après que le gouvernement du Madhya Pradesh a annoncé lundi que le processus de déverrouillage pour Bhopal commencerait le 10 juin, l’ouverture des marchés étant autorisée. Lundi, la ville a signalé 571 cas positifs pour le coronavirus et 32 ​​décès, portant le nombre à 7 85 767 et le bilan à 8 369, a déclaré à PTI un responsable du département de la santé.

Pendant ce temps, le slogan « Tika Lagao –Dukan Khulwao » est popularisé par les administrations pour le déverrouillage. Les marchés ont été autorisés à fonctionner de 10 h à 20 h, six jours par semaine.

Le Madhya Pradesh fait partie des cinq des six États les plus peuplés du pays en termes de population de plus de 18 ans qui sont confrontés à la tâche de multiplier par cinq ou plus les niveaux de vaccination quotidiens. Les autres comprennent l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Bengale occidental et le Tamil Nadu.

