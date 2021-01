La police a retrouvé aujourd’hui un corps lors d’une recherche d’un jeune de 16 ans porté disparu à Perth et Kinross après sa disparition il y a deux jours.

Santino Hogan, connu de ses amis et de sa famille sous le nom de «Sonny», a quitté son domicile de Glenfarg, Perth et Kinross vers 18 heures vendredi.

La police écossaise a déclaré que des agents avaient trouvé un corps dans un parc local à 14 heures et pensaient qu’il s’agissait de Sonny – bien que l’identification officielle n’ait pas encore eu lieu.

Un porte-parole de la division de police de Tayside a déclaré: « Vers 14 heures, le dimanche 17 janvier, le corps d’un homme a été retrouvé dans un parc de Glenfarg.

Santino Hogan, connu de ses amis et de sa famille sous le nom de «Sonny», a quitté son domicile de Glenfarg, Perth et Kinross vers 18 heures vendredi. La police écossaise a déclaré que des policiers avaient trouvé un corps dans un parc local à 14 heures et pensaient qu’il s’agissait de Sonny – bien que l’identification officielle n’ait pas encore eu lieu.

« Le décès n’est pas considéré comme suspect et un rapport sera soumis au procureur fiscal.

« L’identification formelle n’a pas encore eu lieu, mais on pense qu’il s’agit de Santino Hogan, 16 ans, qui aurait été porté disparu de son domicile à Glenfarg.

«Sa famille en a été informée.

La police avait déjà publié une description de Sonny et demandé aux membres du public de vérifier leurs hangars et garages pour l’adolescent.

L’agent de police Mike Brown a déclaré: « Nous continuons à mener des enquêtes pour trouver Sonny et demandons aux membres du public de vérifier toutes les dépendances qu’ils pourraient avoir, au cas où il aurait essayé de trouver un abri pendant la nuit.

« Des agents de recherche spécialisés, avec l’aide de nos chiens policiers dressés, effectuent également des recherches dans la région.

« Nous demandons aux membres du public qui se trouvent dans la région promenant leurs propres chiens de les garder en laisse afin de ne pas les distraire de la recherche.

« Il est complètement hors de propos pour Sonny de ne pas rentrer chez lui et donc à mesure que le temps passe, sa famille est de plus en plus préoccupée. »