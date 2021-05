La police du Capitole nie avoir publié une lettre non signée critiquant les dirigeants du GOP pour s’être opposés à une enquête sur l’émeute du 6 janvier – RT USA News

La police du Capitole américaine a nié avoir écrit une lettre critiquant les dirigeants républicains pour avoir refusé de soutenir une enquête de type 9/11 sur l’émeute du 6 janvier à Washington, DC, insistant sur le fait que le message anonyme n’est pas sa position officielle.

Obtenu par les médias mercredi après-midi après avoir été diffusé parmi les législateurs, le message aurait été rédigé par un officier de police du Capitole, qui a exprimé «Profonde déception» avec le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy et le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell après avoir tous deux déclaré qu’il y avait « Pas besoin d’une commission du 6 janvier. »

« Il est inconcevable que certains des membres que nous protégeons minimisent les événements du 6 janvier », dit la lettre, ajoutant «C’est une hypothèse privilégiée pour les membres d’avoir le point de vue que« ce n’était pas si mal que ça ».»

Wow. La police du Capitole publie une lettre exprimant sa «profonde déception» envers McConnell et McCarthy pour s’être opposés à la commission du 6 janvier, citant le «traumatisme physique» et «l’angoisse mentale» que les officiers ont endurés pendant l’insurrection. pic.twitter.com/JXCyurrXsg – Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 19 mai 2021

Bien qu’il ait été rédigé par un officier, le message représenterait « Les vues de 40 à 50 » Personnel de la police du Capitole, CNN signalé, citant l’auteur comme disant «Il fallait que ce soit là-bas. Il fallait le faire.

Cependant, peu de temps après « bombe » lettre a commencé à faire le tour, marquant un certain nombre de titres, la police du Capitole a pesé, soulignant que la missive est « PAS une déclaration officielle de l’USCP » et que l’agence « N’a aucun moyen de confirmer qu’il a même été rédigé par le personnel de l’USCP. »

La police du Capitole des États-Unis ne prend PAS position sur la législation.

Dans une déclaration distincte, le chef d’état-major de la police du Capitole, Salley Wood, a également nié tout lien officiel avec la lettre, réitérant que la direction du département n’avait pas participé à l’écriture ou à l’envoi.

D’abord diffusé par le représentant Jamie Raskin (D-Maryland), la lettre non signée a été rédigée sur du papier à en-tête de l’USCP, semblant exprimer la position officielle du ministère sur un projet de loi qui établirait une commission pour enquêter sur les troubles du 6 janvier.

Le projet de loi a été présenté par le président du comité de la sécurité intérieure Bennie Thompson (D-Mississippi) et le membre du classement John Katko, un républicain anti-Trump de New York, appelant à une enquête similaire à celle lancée après les attentats du 11 septembre. Malgré l’opposition du chef de la minorité McCarthy, le projet de loi a été voté à la Chambre mercredi 252-175, soutenu par 35 républicains. On s’attend à ce qu’il affronte plus d’opposants du GOP au Sénat, cependant, McConnell ayant également rejeté la proposition mercredi, arguant que les enquêtes policières en cours sont suffisantes.

Suite aux démentis de l’USCP, certains républicains ont exprimé un profond scepticisme dans la lettre, le représentant du Colorado Ken Buck demandant comment un « Lettre anonyme non vérifiée diffusée par les démocrates de la Chambre » s’est retrouvé sur le papier à en-tête officiel de la police du Capitole. Jim Banks (Indiana), quant à lui, a surnommé le message le «Lettre Raskin.»

Comment une lettre non officielle, non vérifiée et anonyme diffusée par les démocrates de la Chambre a-t-elle été publiée sur du papier à en-tête officiel de la police du Capitole? https://t.co/bF2GvTLCtN – Le représentant Ken Buck (@RepKenBuck) 19 mai 2021

La lettre Raskin est le premier exemple des nombreuses manigances que les démocrates tireront pour marquer des points partisans si nous les laissons diriger une commission le 6 janvier. – Jim Banks (@RepJimBanks) 19 mai 2021

Le message original, avant la clarification de l’USCP, a été amplifié non seulement par les principaux démocrates, tels que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (Californie), mais aussi par la républicaine Liz Cheney (Wyoming), qui a récemment été évincée de son poste de conférence GOP. Président, la troisième position la plus élevée dans la direction du parti.

Pelosi a affirmé qu’elle pourrait lancer des auditions régulières du comité « Plein pouvoir d’assignation » enquêter sur l’émeute si les républicains du Sénat rejetaient la commission, bien que précédemment déclaré « Ce n’est pas la voie que nous avons choisie. » On ne sait pas si elle lancerait toujours une enquête alternative si le projet de loi était finalement bloqué.

