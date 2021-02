La police du Capitole n’était pas sûre d’utiliser la force le 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Les policiers qui ont défendu le Capitole lors de l’insurrection du 6 janvier n’ont pas correctement verrouillé le bâtiment et n’étaient pas sûrs des règles d’utilisation de la force meurtrière contre les émeutiers, selon le chef par intérim de la police du Capitole.

Dans une déclaration soumise à une audience de la Chambre jeudi, Yogananda Pittman fournit de nouveaux détails sur la réponse des forces de l’ordre à l’émeute du Capitole et les problèmes qui ont entravé la réponse de la police. La déclaration complète de nouveaux détails cruciaux alors que les législateurs commencent à enquêter sur ce qui n’a pas fonctionné le jour de l’attaque.

Pittman souligne l’héroïsme des officiers lors de la «vilaine bataille» du 6 janvier et déclare que la police du Capitole avait compilé une évaluation interne du renseignement avant l’insurrection, lorsque des milliers d’émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Congrès alors que les législateurs certifiaient la victoire présidentielle de Joe Biden. Cette évaluation, dit-elle, a averti que les membres des milices, les suprémacistes blancs et les membres d’autres groupes extrémistes étaient susceptibles de participer, que les manifestants seraient armés et qu’il était possible qu’ils viennent au Capitole pour tenter de perturber le vote.

«Sur la base de l’évaluation, le département a compris que cette manifestation serait différente des précédentes manifestations organisées par des manifestants aux idéologies similaires en novembre et décembre 2020», dira Pittman, selon ses remarques préparées.

Le département a également pris des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité en raison de la menace, notamment en appelant des officiers supplémentaires et en renforçant la protection des principaux membres du Congrès.

Pittman détaille les mesures supplémentaires prises pour le 6 janvier par l’unité de protection des dignitaires spécialisée, qui protège les dirigeants du Congrès. Elle a déclaré que ces agents avaient reçu des fusils d’assaut pour le 6 janvier. Le département a également déployé des «agents de contre-surveillance» pour observer des endroits autour de Washington, y compris le centre-ville d’Ellipse où un rassemblement de soutien à Trump a eu lieu.

La police du Capitole avait également intercepté des fréquences radio utilisées par certains des émeutiers les plus organisés qui amenaient des talkies-walkies pour communiquer entre eux. Pittman dit que la police surveillait leur communication.

L’histoire continue

Mais Pittman dit également que le département a été confronté à des «défis internes» en répondant à l’émeute. Les agents n’ont pas correctement verrouillé le complexe du Capitole, même après qu’un ordre ait été donné à la radio de le faire. Elle dit également que les officiers ne comprenaient pas quand ils étaient autorisés à utiliser une force meurtrière et que les armes moins que létales dont les officiers disposaient n’avaient pas non plus autant de succès qu’ils le pensaient.

___

Marchand rapporté de Houston.