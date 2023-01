La police du Capitole des États-Unis annonce une menace d'”impensable”

L’agence d’application de la loi a déclaré que plus de 100 améliorations de la sécurité au Capitole des États-Unis pourraient ne pas suffire à prévenir de futurs troubles

La police du Capitole des États-Unis a mis en garde contre l’avenir “attaques” similaire à l’émeute qui a éclaté dans les couloirs du Congrès après l’élection présidentielle de 2020, affirmant que malgré toutes les mesures de précaution, de nouveaux troubles sont possibles compte tenu de la “État polarisé de notre nation.”

Dans un communiqué publié lundi pour marquer le deuxième anniversaire de l’émeute du 6 janvier, le chef de la police du Capitole, Tom Manger, a déclaré que son département avait été “travailler 24 heures sur 24” pour mettre en œuvre des dizaines d’améliorations de la sécurité du complexe.

« Ne vous y trompez pas, il reste encore du travail à faire. Le climat de menace actuel, notamment contre les élus, nécessitera une vigilance continue et accrue », dit-il, ajoutant : “Avec l’état polarisé de notre nation, une attaque comme celle que notre département a subie le 6 janvier 2021 pourrait être tentée à nouveau. Si l’impensable se produit, nous serons prêts.

Outre l’embauche de personnel supplémentaire, la création d’une meilleure planification pour “manifestations et événements marquants” autour du Capitole, et en coordination avec “douzaines” des services de police de la région, Manger a déclaré que le département avait engagé un nouveau directeur du renseignement et “a considérablement amélioré la manière dont nous recueillons, analysons et partageons les renseignements avec nos partenaires chargés de l’application de la loi.”

La police du Capitole a également introduit “entrainnement spécifique” pour les officiers – vraisemblablement pour faire face aux manifestations et aux troubles civils – et “fait des mises à niveau importantes de l’équipement,” a déclaré le chef, sans toutefois préciser le nouvel équipement acquis par le département.

L’émeute du 6 janvier a débuté dans les jours qui ont suivi la course présidentielle de 2020, menée par des partisans du président de l’époque, Donald Trump, qui ont affirmé à plusieurs reprises que l’élection avait été entachée de fraudes généralisées en faveur du candidat démocrate Joe Biden. Alors que les manifestants ont réussi à se frayer un chemin dans le Capitole – dans certains cas, prétendument avec l’aide de la police locale – ils n’ont fait que du vandalisme dans le bâtiment. Un certain nombre d’émeutiers ont perdu la vie au milieu du chaos, dont une femme abattue par la police et plusieurs autres qui ont subi des épisodes médicaux, tandis que près de 1 000 personnes ont ensuite fait face à une répression sévère de la part des forces de l’ordre locales et fédérales.

Bien que de nombreux manifestants aient pu quitter le Capitole après l’émeute, le FBI a appelé à plusieurs reprises le public à aider à identifier ceux qui ont participé dans les mois qui ont suivi, déposant finalement des centaines d’accusations, dont beaucoup de crimes. Certains médias d’entreprise se sont même joints à la chasse, USA Today s’efforçant d’identifier les émeutiers auprès du public.

L’incident a déclenché une deuxième procédure de destitution dirigée par les démocrates contre Trump, les critiques insistant sur le fait qu’il “incité” ses partisans à prendre d’assaut le Capitole et à empêcher les législateurs de certifier les résultats des élections. Alors que l’effort de destitution a échoué, les démocrates et une poignée de républicains dissidents ont continué à faire pression pour que des accusations soient portées contre Trump, un comité créé pour enquêter sur l’émeute du Capitole recommandant une affaire pénale dans son rapport final le mois dernier. À défaut d’acte d’accusation, cependant, certains législateurs ont également appelé à interdire à Trump de retourner à la Maison Blanche, après avoir annoncé une candidature à la présidentielle de 2024 en novembre.