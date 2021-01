La police de Washington, DC, a arrêté vendredi un homme de Virginie qui aurait tenté de passer un point de contrôle de sécurité avec une pièce d’identité d’inauguration «non autorisée», des armes de poing non enregistrées et plus de 500 cartouches, selon des responsables.

Wesley Allen Beeler, 31 ans, de Front Royal, Virginie, a été arrêté peu après 18h30 vendredi après que la police eut découvert deux armes de poing Glock 9 mm non enregistrées, 509 cartouches de 9 mm, 21 cartouches de fusil de chasse de calibre 12 et un Glock 17 cartouches 17. magazine, le tout dans son camion, selon un rapport de police.

Au moment de son arrestation, à 1 mile au nord-est du bâtiment du Capitole, Beeler était accusé d’avoir porté illégalement une arme dissimulée à l’extérieur d’une maison ou d’une entreprise, de possession d’une arme à feu non enregistrée, de possession de munitions non enregistrées, de possession illégale de munitions et de possession d’une grande capacité. dispositif d’alimentation en munitions.

Enquêtes en cours:Les enquêteurs des émeutes du Capitole se concentrent sur les policiers, les premiers intervenants dans une mêlée anarchique

Beeler s’est rendu à un point de contrôle de sécurité et avait des autocollants de fenêtre sur son camion indiquant «Assault Life» et «S’ils viennent chercher vos armes, donnez-leur d’abord vos balles», selon un affidavit déposé à la Cour supérieure de DC. Il a remis aux officiers une accréditation d’inauguration «non autorisée» pour la prochaine assermentation du président élu Joe Biden.

Les agents lui ont demandé de s’arrêter pour plus de sécurité, selon l’affidavit.

Les agents ont demandé s’il y avait quelque chose dans le véhicule qui pourrait leur faire du mal, et Beeler a dit qu’il avait une arme de poing dans la console centrale, selon l’affidavit. Ils l’ont sorti du camion et ont vu la «crosse» d’une arme à feu bien en vue. Les agents ont fouillé le camion et ont trouvé les armes et les munitions supplémentaires.

Les documents judiciaires ne mentionnent que l’arme que Beeler a admis avoir. Le rapport de police fourni à USA TODAY énumère deux armes de poing comme preuve.

Le département de police métropolitain local a renvoyé toutes les demandes de renseignements à ce sujet à la police du Capitole des États-Unis. L’USCP a confirmé l’arrestation de Beeler et qu’il « a présenté une pièce d’identité non gouvernementale » à un point de contrôle de sécurité pour l’inauguration de Biden.

« Les agents ont observé une arme de poing bien en vue dans le véhicule du suspect », a déclaré un porte-parole de l’USCP dans un courrier électronique adressé à USA TODAY. « Une fouille du véhicule a également permis de découvrir de nombreuses cartouches. »

La police du Capitole et d’autres autorités sont en état d’alerte après l’émeute du 6 janvier qui a fait cinq morts, dont un policier, alors qu’une foule a pris d’assaut les terrains du Capitole dans l’espoir d’arrêter le processus de certification des élections.

En préparation de l’inauguration de Biden mercredi, plus de 20000 soldats de la Garde nationale sont sur le terrain à Washington, et une grande partie de la zone a été clôturée.