Comme nous vous l’avons dit plus tôt, il y a eu une insurrection au Capitole américain lorsque des manifestants apparemment pro-Hamas ont pris possession de certaines parties du bâtiment.

Des arrestations ont enfin lieu :

Naturellement, certains de ceux qui ont été arrêtés risquent de très nombreuses années de prison, surtout après que le procureur général Merrick Garland nous a assuré qu’il n’y avait pas de système judiciaire à deux vitesses. Il n’y aura pas de Commission 10/18.

Curieusement, la plupart des médias audiovisuels n’étaient pas désireux de fournir une grande couverture à cette insurrection particulière :

La couverture médiatique sympathique de cette manifestation particulière au Capitole nous a rappelé quelque chose qui a poussé la police du Capitole à entrer rapidement en action. Pas lors de la manifestation du 6 janvier, mais en juin de cette année, lorsqu’un groupe d’enfants a commencé à chanter l’hymne national au Capitole. Cela a eu fermer bien plus rapide que l’insurrection actuelle du Capitole :

« Quand ils nous ont arrêtés et que je me suis dirigé vers la police du Capitole, j’ai dit : ‘Pourquoi nous arrêtez-vous ?' », a déclaré Rasbach. « Ils ont dit : ‘Parce que ceci est considéré comme une manifestation et que nous n’autorisons pas les manifestations au Capitole.' »

Rasbach a affirmé qu’un officier de la police du Capitole lui avait dit plus tard qu’il y avait également des craintes que des personnes puissent être offensées, mais il n’a pas été en mesure de fournir le nom de l’officier ou d’étayer cette affirmation.