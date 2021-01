La police du Capitole des États-Unis n’a pas augmenté ses effectifs ni ne s’est préparée à la possibilité que les manifestations prévues dégénèrent en émeutes violentes, selon des personnes informées de la réponse de la police à l’émeute de la semaine dernière à Capitol Hill, a rapporté l’AP.

Beaucoup ont critiqué la réponse de la police du Capitole, remettant en question la rapidité avec laquelle les agents ont été envahis par les émeutiers qui ont pris d’assaut le bâtiment mercredi alors que les sénateurs, les représentants et le vice-président américain présidaient un vote de certification des électeurs.

La dotation en personnel était la même qu’une journée de routine, avec seulement quelques officiers équipés pour faire face à une émeute, cela a maintenant été révélé.

Cela s’est produit malgré plusieurs avertissements sur les médias sociaux concernant des manifestations pro-Trump à Washington.

Un lieutenant de police a donné l’ordre de ne pas utiliser la force meurtrière, expliquant pourquoi les agents n’avaient pas sorti leurs armes alors que la foule se rapprochait du bâtiment. On ordonne parfois aux officiers de ne pas aggraver la situation en sortant leurs armes si on pense que cela pourrait conduire à une fusillade.

Dans ce cas, cela laissait aux officiers peu de capacité à résister à la foule.

« Ils ont été laissés nus », représentante Maxine Waters, D-California. a déclaré la police dans un entretien avec AP. Elle avait précédemment soulevé des problèmes de sécurité auprès de la police du Capitole.

« Il s’avère que c’était le pire type de non-sécurité que l’on puisse imaginer. »

La réponse terne de la police du Capitole aux émeutes, la mauvaise planification et l’incapacité à anticiper la gravité de la menace ont suscité la condamnation des législateurs et ont provoqué l’éviction du chef du département et des sergents d’armes de la Chambre et du Sénat.

Alors que toute l’étendue de l’insurrection devient claire, le FBI cherche également à savoir si certains des émeutiers avaient l’intention de kidnapper des membres du Congrès et de les garder en otage.

Les enquêteurs s’intéressent particulièrement aux raisons pour lesquelles certains d’entre eux ont été vus portant des menottes en plastique à fermeture éclair et avaient apparemment accédé à des zones du Capitole généralement difficiles à localiser pour le public, selon un responsable.

Le responsable faisait partie des quatre responsables informés de l’incident de mercredi qui se sont entretenus avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’enquête en cours.

Deux émeutiers qui avaient des attaches en plastique lorsqu’ils sont entrés par effraction dans le Capitole ont été arrêtés dimanche par le FBI.

Une grande partie de la critique de la réponse vient du fait que cela a été ouvertement planifié. Trump avait exhorté ses partisans à venir dans la capitale et certains hôtels avaient été réservés à 100% de leur capacité – déclenchant la sonnette d’alarme parce que le tourisme à Washington a cratéré au milieu de la pandémie.

Les responsables de la justice, le FBI et d’autres agences ont commencé à surveiller les vols et les médias sociaux pendant des semaines et s’attendaient à des foules massives.

Un chef du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys a été arrêté en arrivant dans la ville avec des extraits de magazines de grande puissance arborant le logo du groupe, a indiqué la police. Les clips n’étaient pas chargés, mais il prévoyait d’assister à un rassemblement près de la Maison Blanche.

Mais aucune clôture n’a été érigée à l’extérieur du Capitole et aucun plan d’urgence n’a été préparé au cas où la situation s’aggrave, ont déclaré à l’AP des personnes informées de la réponse.

Certains membres de haut rang de la police ont été dispersés pendant les émeutes.

Le chef de la police était avec le vice-président Mike Pence dans un endroit sûr tandis que d’autres fonctionnaires étaient envoyés pour manipuler des bombes trouvées en dehors des comités nationaux républicains et démocrates.

Ashan Benedict, qui dirige la division de terrain de Washington pour le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, était sur les lieux de la bombe lorsque les capitaines de la police du Capitole lui ont dit que leurs officiers étaient débordés.

Il a immédiatement activé l’équipe d’intervention spéciale qui se tenait à côté et a commencé à appeler tous les agents ATF qui travaillaient pour lui à Washington.

Lorsqu’ils ont commencé à entrer dans le complexe du Capitole à 14 h 40, les couloirs étaient remplis d’émeutiers.

Finalement, les agents fédéraux ont pu sécuriser la rotonde du Capitole. Un officier est mort dans l’émeute et au moins une douzaine ont été blessés.