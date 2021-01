La police du Capitole a rejeté les offres d’aide fédérale pour réprimer la foule

WASHINGTON (AP) – Trois jours avant l’émeute pro-président Donald Trump au Capitole, le Pentagone a demandé à la police du Capitole américaine si elle avait besoin de la garde nationale. Et alors que la foule descendait sur le bâtiment mercredi, les dirigeants du ministère de la Justice ont tendu la main pour proposer des agents du FBI. La police les a refusés les deux fois, selon un responsable de la défense et deux personnes proches du dossier.

Malgré de nombreux avertissements d’une éventuelle insurrection et des ressources et du temps suffisants pour se préparer, la police du Capitole n’a prévu qu’une manifestation de liberté d’expression.

Toujours piquant du tollé suscité par la réaction violente des forces de l’ordre aux manifestations de juin dernier près de la Maison Blanche, les responsables étaient également déterminés à éviter toute apparence que le gouvernement fédéral déploie des troupes de service actif ou de la Garde nationale contre les Américains.

Le résultat est que le Capitole américain a été envahi mercredi et que les officiers d’un organisme d’application de la loi avec un budget de fonctionnement important et une expérience dans les événements de haute sécurité protégeant les législateurs ont été submergés par le monde. Quatre manifestants sont morts, dont un à l’intérieur du bâtiment.

Les émeutes et la perte de contrôle de la police ont soulevé de sérieuses questions sur la sécurité au Capitole pour les événements futurs. Les actions de la journée soulèvent également des inquiétudes troublantes quant au traitement réservé aux partisans de Trump, principalement blancs, qui ont été autorisés à parcourir le bâtiment pendant des heures, tandis que les manifestants noirs et bruns qui ont manifesté l’année dernière pour la brutalité policière ont été confrontés à des services de police plus robustes et agressifs.

« C’était un échec d’imagination, un échec de leadership », a déclaré le chef de la police de Houston, Art Acevedo, dont le département a répondu à plusieurs grandes manifestations l’année dernière après la mort de George Floyd. «La police du Capitole doit faire mieux et je ne vois pas comment nous pouvons contourner cela.»

Acevedo a déclaré qu’il avait assisté à des événements sur le terrain du Capitole pour honorer les policiers tués qui avaient des clôtures plus hautes et une présence de sécurité plus forte que ce qu’il a vu sur la vidéo mercredi.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré que, alors que les émeutes étaient en cours, il était devenu clair que la police du Capitole était envahie. Il n’y avait pas de planification d’urgence faite à l’avance pour ce que les forces pourraient faire en cas de problème au Capitole. «Ils doivent nous demander, la demande doit nous parvenir», a déclaré McCarthy.

Le lendemain du déchaînement, le sergent d’armes de la Chambre, le chef de la sécurité de la Chambre des représentants, avait démissionné et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie, avait appelé à la démission du chef de la police du Capitole.

«Il y a eu un échec du leadership au sommet», a déclaré Pelosi.

Le sénateur Chuck Schumer, DN.Y., le nouveau chef de la majorité, a déclaré qu’il licencierait le sergent d’armes du Sénat.

Le Capitole américain était fermé au public depuis mars en raison de la pandémie COVID-19 qui a tué plus de 350000 personnes. Mais normalement, le bâtiment est ouvert au public et les législateurs sont fiers de leur disponibilité pour leurs électeurs.

On ne sait pas combien d’officiers étaient en service mercredi, mais le complexe est surveillé par un total de 2300 agents sur 16 acres de terrain qui protègent les 435 représentants de la Chambre, 100 sénateurs américains et leur personnel. À titre de comparaison, la ville de Minneapolis compte environ 840 agents en uniforme qui surveillent une population de 425 000 habitants dans une zone de 6 000 acres.

Il y avait des signes pendant des semaines que la violence pourrait frapper le 6 janvier, lorsque le Congrès s’est réuni pour une session conjointe pour finir de compter les votes du collège électoral qui confirmeraient que le démocrate Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle.

Sur les babillards d’extrême droite et dans les cercles pro-Trump, des plans étaient en cours d’élaboration.

Le chef du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys a été arrêté cette semaine en arrivant dans la capitale nationale pour des armes pour avoir transporté des magazines vides de grande capacité arborant leur logo. Il a admis à la police qu’il avait fait des déclarations sur les émeutes dans le district de Columbia, ont déclaré des responsables locaux.

Acevedo et Ed Davis, un ancien commissaire de la police de Boston qui a dirigé le département lors de l’attentat du marathon de Boston en 2013, ont déclaré qu’ils ne critiquaient pas les réponses des agents de première ligne clairement surclassés, mais la planification et le leadership avant l’émeute.

«Y avait-il un sentiment structurel si bien, ce sont un groupe de conservateurs, ils ne vont rien faire de tel? Très probablement « , a déclaré Davis. » C’est là que la composante raciale de ceci entre en jeu dans mon esprit. Y avait-il un manque d’urgence ou un sentiment que cela ne pourrait jamais arriver avec cette foule? Est-ce possible? Absolument. «

Trump et ses alliés étaient peut-être les plus grands mégaphones, encourageant les manifestants à se manifester en force et à soutenir sa fausse affirmation selon laquelle l’élection lui avait été volée. Il les a encouragés lors d’un rassemblement peu de temps avant qu’ils ne marchent vers le Capitole et se révoltent. Son avocat personnel Rudy Giuliani, un ancien maire de New York connu pour sa position de dureté contre la criminalité, a appelé à un «procès par combat».

Mais la police du Capitole n’avait mis en place aucun périmètre dur autour du Capitole. Les officiers se concentraient sur un côté où les législateurs entraient pour voter pour certifier la victoire de Biden.

Des barricades sur la place du bâtiment ont été érigées, mais la police s’est retirée de la ligne et une foule de personnes a fait irruption. Les législateurs, ignorant au début de la faille de sécurité, ont poursuivi leur débat. Bientôt, ils se recroquevillaient sous des chaises. Finalement, ils ont été escortés de la Chambre et du Sénat. Les journalistes ont été laissés seuls dans des chambres pendant des heures alors que la foule tentait de s’introduire dans des pièces barricadées.

« L’attaque violente contre le Capitole américain ne ressemblait à aucune de celles que j’aie jamais connues au cours de mes 30 années dans l’application de la loi ici à Washington, DC », a déclaré le chef de la police du Capitole, Steven Sund, expliquant qu’il y avait eu un plan solide, ce qu’il avait prévu affichage des activités du premier amendement. «Mais ne vous y trompez pas – ces émeutes de masse n’étaient pas des activités du Premier Amendement; c’étaient des comportements délirants criminels.

Gus Papathanasiou, chef du syndicat de la police du Capitole, a appelé au remplacement de Sund, affirmant que les échecs de planification laissaient les policiers exposés sans soutien ni équipement face à une foule croissante.

«Nous ne pouvons pas laisser nos officiers et la communauté de Capitol Hill qu’ils protègent à la merci de nouvelles attaques dans un vide de leadership», a-t-il déclaré.

Les responsables de la justice, le FBI et d’autres agences, ont commencé à surveiller les hôtels, les vols et les médias sociaux pendant des semaines et s’attendaient à des foules massives. Le maire Muriel Bowser avait mis en garde contre des violences imminentes pendant des semaines et les entreprises avaient fermé par anticipation. Elle a demandé l’aide de la Garde nationale au Pentagone le 31 décembre, mais la police du Capitole a refusé l’offre du 3 janvier du ministère de la Défense, selon Kenneth Rapuano, secrétaire adjoint à la défense à la sécurité intérieure.

L’offre du ministère de la Justice pour le soutien du FBI alors que les manifestants devenaient violents a été rejetée par la police du Capitole, selon les deux personnes proches du dossier. Ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question et ont pris la parole sous couvert d’anonymat.

A ce moment là, il était trop tard.

Des agents du département de la police métropolitaine sont descendus. Des agents de presque toutes les agences du ministère de la Justice, y compris le FBI, ont été appelés. Il en était de même pour les services secrets et le service fédéral de protection. Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a envoyé deux équipes tactiques. La police d’aussi loin que le New Jersey est arrivée pour aider.

Il a fallu quatre heures pour disperser les manifestants du complexe du Capitole. À ce moment-là, ils avaient parcouru les salles du Congrès, posé pour des photos à l’intérieur de salles sacrées, brisé des portes, détruit des biens et pris des photos d’eux-mêmes en train de le faire. Seuls 13 ont été arrêtés à l’époque, des dizaines ont été arrêtés plus tard.

Dans la foulée, une clôture de 7 pieds montera autour du parc du Capitole pendant au moins 30 jours. La police du Capitole procédera à un examen du carnage, ainsi que de sa planification et de ses politiques. Les législateurs prévoient d’enquêter sur la manière dont les autorités ont géré les émeutes.

L’avocat américain par intérim dans le district de Columbia, Michael Sherwin, a déclaré que le fait de ne pas arrêter davantage de personnes rend leur travail plus difficile.

«Écoutez, nous devons maintenant passer par les ordres de sites cellulaires, collecter des séquences vidéo pour essayer d’identifier les personnes, puis les inculper, puis essayer d’exécuter leur arrestation. Cela a donc rendu les choses difficiles, mais je ne peux pas expliquer pourquoi ces personnes n’étaient pas attachées alors qu’elles quittaient le bâtiment par la police du Capitole.

Les rédacteurs de l’Associated Press Ben Fox, Mary Clare Jalonick, Andrew Taylor et Ashraf Khalil ont contribué à ce rapport.