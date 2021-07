La police du Capitole a ordonné d’ARRÊTER des membres du personnel sans masque, les républicains disent qu’ils résisteront – RT USA News

La police du Capitole dit qu’elle arrêtera les membres du personnel qui tentent d’entrer à la Chambre des représentants sans masque et signalera les membres qui refusent de se conformer. Les républicains ont juré de résister, dénonçant « l’abus de pouvoir » du président Pelosi.

Le médecin du Capitole, Brian Moynihan, a annoncé mardi que des masques faciaux seraient à nouveau nécessaires pour entrer du côté de la maison du Capitole américain, quel que soit le statut vaccinal du porteur. La mesure a été soutenue par les principaux démocrates, mais contrée par de nombreux républicains. Même Moynihan lui-même a été vu bafouant ses propres conseils, et le chef de la minorité Kevin McCarthy (R-Californie) a affirmé avoir vu la présidente Nancy Pelosi (D-Californie) renoncer à son masque alors qu’elle « dans une salle bondée. »

Néanmoins, la police du Capitole a été chargée d’appliquer le mandat dans toute la mesure de la loi. Une note de service diffusée mercredi par le chef de la police J Thomas Manger demande aux agents d’ordonner à tous les visiteurs et membres du personnel qui refusent de porter des masques de quitter le bâtiment et de les arrêter pour entrée illégale s’ils refusent. Les officiers sont également chargés de déposer un rapport auprès du sergent d’armes de la Chambre si des membres du Congrès refusent de se conformer.

Dans l’édition d’aujourd’hui de l’abus de pouvoir de Pelosi, la police du Capitole a été chargée d’arrêter le personnel et les visiteurs pour se conformer à son mandat de masque pour les personnes vaccinées. Pour les membres, ils conseillent de ne pas arrêter mais de « signaler les membres à la SAA pour leur non-respect ». 1/2 pic.twitter.com/MtgGUndSIO – La membre du Congrès Kat Cammack (@RepKatCammack) 29 juillet 2021

Certains républicains ont déjà juré de résister. « Autant entrer dans mon bureau et arrêter tout mon personnel » Le représentant Thomas Massie, un républicain de tendance libertaire du Kentucky, a tweeté jeudi. « Nous ne portons pas de masques… le médecin et le chef de la police n’ont pas cette autorité. »

C’est insensé. Autant entrer dans mon bureau et arrêter tout mon personnel. Nous ne portons pas de masques. Je soutiens la police de Capitol Hill, mais le chef de la police a fait une erreur ici. Le médecin et le chef de police n’ont pas ce pouvoir. https://t.co/CgiSuNvE8c – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 29 juillet 2021

La représentante Marjorie Taylor-Greene (R-Géorgie), une opposante virulente de la plupart des restrictions sur les coronavirus, appelé le déménagement « abus de pouvoir hystérique sans précédent » et Lee Zeldin, un républicain de New York, accusé Pelosi d’être « massivement ivre de pouvoir, obsédé par le contrôle, hypocrite et partisan au-delà de toute croyance. »

La représentante du Texas, Beth Van Duyne (à droite), a déclaré qu’elle renflouer tout membre du personnel arrêté pour avoir enfreint la règle du masque, tandis que le représentant Byron Donalds (R-Floride) Raconté Pelosi à « viens me voir » si elle avait un problème avec ses employés sans masque.

Sur Twitter, plusieurs représentants républicains ont martelé Pelosi sur le mandat.

Le comportement draconien du Président Pelosi n’est même pas basé sur une science crédible. Il ne s’agit pas de notre bien-être. Il s’agit de politique et de pouvoir. https://t.co/zm6HpET7un – Représentant Chris Stewart (@RepChrisStewart) 29 juillet 2021

Sur ordre de Nancy Pelosi, les démocrates au Congrès utilisent les hommes et les femmes travailleurs de la police du Capitole pour faire respecter leurs mandats dangereux et politisés en matière de masques. Arrêter des membres du personnel qui croient en la science est absurde. https://t.co/ir8hUGoMFC – Représentante Yvette Herrell (@RepHerrell) 29 juillet 2021

Pour être clair : Pelosi demande à la police d’ARRÊTER les personnes vaccinées qui ne portent pas de masques. Il ne s’agit pas de science, mais de pouvoir et de contrôle. https://t.co/XMXxI0Dw2D – Steve Scalise (@SteveScalise) 29 juillet 2021

La décision de l’orateur de reprendre le masquage est intervenue après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé mardi que les Américains vaccinés et non vaccinés portent des masques à l’intérieur, dans une inversion des directives publiées en mai. Le CDC a cité des données non publiées suggérant que les personnes vaccinées pourraient toujours attraper la variante Delta du coronavirus, porter une charge élevée de virus et la transmettre à d’autres, mais la directrice du CDC, Rochelle Walensky, n’a offert aucune autre information lorsqu’elle s’est entretenue avec les journalistes. Le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus, Anthony Fauci, a déclaré au Washington Post qu’aucune donnée clinique n’existait encore pour étayer cette affirmation, estimant plutôt que « vous pouvez supposer raisonnablement que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus tout comme les personnes non vaccinées peuvent le faire. »

Néanmoins, les recommandations ont été adoptées à la fois par les ministères et les entreprises privées. Le Department of Homeland Security a annoncé mercredi le masquage intérieur obligatoire pour l’ensemble de ses 240 000 employés, et Apple exigera des masques dans la plupart de ses magasins américains à partir de jeudi. Facebook et Google sont allés plus loin et exigeront que les employés de retour au bureau se fassent vacciner. L’administration Biden réfléchit actuellement à des vaccinations obligatoires pour tous les employés fédéraux, une décision étant attendue dès jeudi.





