WASHINGTON (AP) – Malgré de nombreux avertissements sur les manifestations pro-Trump à Washington, la police du Capitole américaine n’a pas renforcé ses effectifs mercredi et ne s’est pas préparée à la possibilité que les manifestations prévues pourraient dégénérer en émeutes violentes massives, selon plusieurs personnes informées de la loi. réponse de l’application de la loi.

Les révélations jettent un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles la police du Capitole a été si rapidement envahie par les émeutiers. Le ministère avait le même nombre d’agents en place que lors d’une journée ordinaire. Alors que certains de ces officiers étaient équipés de matériel pour une manifestation, ils n’étaient ni dotés ni équipés pour une émeute.

Une fois que la foule a commencé à se déplacer sur le Capitole, un lieutenant de police a émis un ordre de ne pas utiliser la force meurtrière, ce qui explique pourquoi les agents à l’extérieur du bâtiment n’ont pas sorti leurs armes alors que la foule se rapprochait. leurs armes si les supérieurs estiment que cela pourrait conduire à une ruée ou à une fusillade.

Dans ce cas, il a également laissé les officiers peu de capacité à résister à la foule. Dans une vidéo de la scène, un officier fait ses premiers pas pour tenter de repousser une foule qui le coince avec ses collègues contre une porte. La foule se moque: « Vous n’êtes pas américain! » et un homme essaie de le pousser avec la pointe d’un drapeau américain.

«Ils ont été laissés nus», la représentante Maxine Waters, D-Ca. a déclaré la police dans un entretien avec AP. Elle avait soulevé des problèmes de sécurité lors d’une réunion des démocrates de la Chambre le 28 décembre et avait grillé Steven Sund, le chef de la police du Capitole, lors d’un appel privé d’une heure le soir du Nouvel An. «Il s’avère que c’était le pire type de non-sécurité que quiconque puisse imaginer.»

La réponse terne de la police du Capitole aux émeutes a suscité la condamnation des législateurs et a provoqué l’éviction du chef du département. Alors que toute l’étendue de l’insurrection devient claire, le FBI cherche également à savoir si certains des émeutiers avaient l’intention de kidnapper des membres du Congrès et de les garder en otage.

Les enquêteurs se demandent en particulier pourquoi certains d’entre eux ont été vus portant des menottes en plastique à fermeture éclair et avaient apparemment accédé à des zones du Capitole généralement difficiles à localiser pour le public, selon un responsable.

Le responsable faisait partie des quatre responsables informés de l’incident de mercredi qui se sont entretenus avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’enquête en cours.

Larry Rendell Brock, du Texas, et Eric Gavelek Munchel, du Tennessee, qui ont tous deux été photographiés avec des attaches en plastique alors qu’ils pénétraient par effraction dans le Capitole, ont été arrêtés dimanche par le FBI. Les procureurs ont déclaré que Brock avait également enfilé un casque vert, un gilet tactique et une veste de camouflage.

La foule qui est arrivée à Washington mercredi n’était pas une surprise. Trump avait exhorté ses partisans à venir dans la capitale et certains hôtels avaient été réservés à 100% de leur capacité – déclenchant la sonnette d’alarme parce que le tourisme à Washington a cratéré au milieu de la pandémie. Les responsables de la justice, le FBI et d’autres agences ont commencé à surveiller les vols et les médias sociaux pendant des semaines et s’attendaient à des foules massives.

Un chef du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys a été arrêté en arrivant dans la ville avec des extraits de magazines de grande puissance arborant le logo du groupe, a indiqué la police. Les clips n’étaient pas chargés, mais il prévoyait d’assister à un rassemblement près de la Maison Blanche.

Les dirigeants de la police du Capitole, cependant, s’étaient préparés à une manifestation de liberté d’expression. Aucune clôture n’a été érigée à l’extérieur du Capitole et aucun plan d’urgence n’a été préparé en cas d’aggravation de la situation, selon des personnes informées.

Waters a grillé Sund sur exactement ce genre de questions – à propos des Proud Boys et d’autres groupes à venir, pour les empêcher de quitter la place du Capitole. Le chef de la police a insisté sur le fait qu’ils savaient ce qu’ils faisaient.

«Il n’arrêtait pas de m’assurer qu’il avait le contrôle qu’ils savaient ce qu’ils faisaient», dit-elle. «Soit il est incompétent, soit il mentait, soit il était complice.

Ces décisions ont laissé les agents de police du Capitole comme des canards assis, ont déclaré les responsables, avec peu de conseils et aucun plan cohérent sur la façon de faire face au flot d’émeutiers affluant dans le bâtiment.

Les dirigeants du département ont également été dispersés lors des émeutes. Le chef de la police se trouvait avec le vice-président Mike Pence dans un endroit sûr, et d’autres hauts fonctionnaires avaient été envoyés sur les lieux des bombes trouvées à l’extérieur du siège voisin des comités nationaux républicains et démocrates.

Les émeutiers avaient plus d’équipement et ils n’avaient pas peur de l’utiliser, a déclaré Ashan Benedict, qui dirige la division de terrain de Washington pour le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et était là ce jour-là.

«Ils avaient apparemment plus de bombes anti-ours, de gaz poivré et de munitions chimiques que nous», a déclaré Benedict. «Nous élaborons des plans pour contrer leurs munitions chimiques avec certains de nos propres dispositifs moins que létaux, alors ces conversations se poursuivent alors que ce chaos se déroule sous mes yeux.»

Les officiers ont été critiqués pour leurs actions après que des extraits de vidéos prises par les émeutiers en aient montré certains posant pour des selfies, acceptant les demandes en criant aux émeutiers de s’écarter afin qu’ils puissent diffuser à l’intérieur du bâtiment.

Mais d’autres vidéos montrent des agents essayant en vain d’empêcher la foule de pénétrer dans le bâtiment. Une vidéo inquiétante montre un policier métropolitain ensanglanté criant à l’aide alors qu’il est écrasé par des manifestants à l’intérieur du bâtiment du Capitole. Le jeune officier est coincé entre un bouclier anti-émeute et une porte métallique. Saignant de la bouche, il crie de douleur et hurle: «Au secours!»

Dans une autre vidéo époustouflante, un policier solitaire tente d’empêcher une foule de manifestants de pénétrer dans le hall. Il échoue.

Un officier est mort dans l’émeute et au moins une douzaine ont été blessés. Les responsables n’ont pas révélé le nombre spécifique d’agents en service en raison des préoccupations concernant la divulgation des détails opérationnels, mais ont confirmé que les chiffres étaient à égalité avec une manifestation de routine et un jour où les législateurs seraient présents.

Les responsables de la police du Capitole ont informé les législateurs avant mercredi, affirmant qu’ils s’attendaient à ce qu’un grand nombre de manifestants assistent à un rassemblement près de la Maison Blanche, mais n’ont donné aucune indication qu’ils se préparaient à un mouvement en masse de la foule vers le Capitole, selon un républicain. assistant du Congrès. Pourtant, ils ont conseillé aux législateurs de prévoir d’utiliser les tunnels souterrains qui relient les immeubles de bureaux de la Chambre au Capitole.

Benedict était sur les lieux de la bombe lorsque les capitaines de la police du Capitole lui ont dit que leurs officiers étaient débordés.

Il a immédiatement activé l’équipe d’intervention spéciale qui se tenait à côté et a commencé à appeler tous les agents ATF qui travaillaient pour lui à Washington.

Lorsqu’ils ont commencé à entrer dans le complexe du Capitole à 14 h 40, les couloirs étaient remplis d’émeutiers.

Finalement, les agents fédéraux ont pu sécuriser la rotonde du Capitole.

«Nous avons juste commencé à déplacer des foules de gens hors du complexe du Capitole, puis à les parcourir une par une, chaque pièce et chaque pièce hors des pièces, pour identifier les alliés des hostiles», a-t-il déclaré.

