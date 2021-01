Le drapeau américain vole en berne en l’honneur de l’agent de police du Capitole Brian Sicknick, à Washington, DC. | Kent Nishimura / Los Angeles Times / Getty Images

Un homme avec un titre d’inauguration non autorisé – et une arme de poing – a été arrêté par la police du Capitole. Il dit que c’était un malentendu.

Un homme a été arrêté par la police du Capitole des États-Unis vendredi après que des agents aient trouvé une arme à feu et des munitions non enregistrées dans son véhicule alors qu’il tentait de présenter ce que le département a décrit comme une pièce d’identité d’inauguration non autorisée à un point de contrôle de sécurité, selon CNN.

Cependant, l’homme qui a été arrêté – un Virginien du nom de Wesley Beeler – a déclaré samedi qu’il se rendait simplement au travail et que son arrestation avait été causée par ce qu’il a appelé une «erreur honnête».

L’arrestation est intervenue après que Beeler a été arrêté à un point de contrôle de sécurité, à environ un demi-mile de la zone du Capitole. Beeler aurait tenté de passer par le point de contrôle en utilisant un «justificatif d’inauguration non autorisé», et lorsque les agents ont vérifié une liste de ceux qui étaient autorisés à se trouver dans la zone, il n’y figurait pas.

Après que la police l’ait arrêté, ils auraient fouillé sa voiture et trouvé une arme de poing, ainsi que 509 cartouches d’arme de poing et 21 cartouches de fusil de chasse. Le New York Times et CNN rapportent qu’on a demandé à Beeler s’il avait une arme dans le véhicule et qu’il a dit à la police qu’il avait un pistolet Glock chargé dans la console centrale du camion. Son camion aurait également eu plusieurs autocollants de pare-chocs liés aux armes à feu.

« Beeler est accusé de port d’une arme dissimulée, de possession d’une arme à feu non enregistrée, de possession illégale de munitions et de possession d’un dispositif d’alimentation en munitions de grande capacité », rapporte NBC Washington. L’arme que Beeler avait n’était pas enregistrée à DC, selon NBC Washington; dans le district, la possession d’une arme à feu non enregistrée est illégale et passible de sanctions.

Samedi, le père de Beeler a déclaré au Times que son fils travaillait à la sécurité avec la police du Capitole. Un responsable de l’application de la loi fédérale anonyme a déclaré qu’il était un entrepreneur et que ses lettres de créance n’étaient pas fausses, selon le journal. Beeler était autorisé à avoir une arme à feu pour son travail de sécurité, mais l’arme n’était pas enregistrée à Washington, DC, a rapporté le Times.

Après sa libération samedi, Beeler a déclaré au Washington Post qu’il avait négligé de sortir son arme à feu de son véhicule parce qu’il était en retard au travail; il a déclaré au journal qu’il travaillait avec MVP Protective Services, et que cette société lui avait donné les pouvoirs d’inauguration qui avaient été rejetés par les forces de sécurité.

«Je me suis arrêté à un point de contrôle après m’être perdu à Washington parce que je suis un garçon de la campagne», a déclaré Beeler. «Je leur ai montré le badge d’inauguration qui m’a été remis.»

Beeler a ajouté: «Je ne sais pas quelles sont les lois DC. Cela me revient toujours, mais je ne suis pas un criminel.

L’arrestation intervient alors que la sécurité à Washington, DC, s’intensifie en prévision de l’investiture le 20 janvier du président élu Joe Biden. La sécurité d’inauguration normale a été encore plus robuste que d’habitude à la suite de la violente attaque du Capitole le 6 janvier. Comme l’a rapporté Alex Ward de Vox, jusqu’à 25 000 membres de la Garde nationale seront stationnés à Washington pour l’événement, en plus de milliers des membres de la police et des services secrets.

Les services secrets ont également travaillé avec des responsables locaux pour faciliter un grand nombre de fermetures de rues, selon le Washington Post, divisant la zone autour de la Maison Blanche, du National Mall et du Capitole en zones «rouges» et «vertes». Dans les zones rouges, qui entourent les édifices fédéraux et les monuments nationaux, la circulation est limitée aux véhicules autorisés; dans les zones vertes entourant ces zones rouges, la circulation résidente et commerciale est autorisée.

Les forces de l’ordre ont été en état d’alerte pour une violence supplémentaire après que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole lors d’une attaque de foule contre le bâtiment qui a fait cinq morts. Le FBI a également émis des avertissements sur des manifestations potentielles dans les capitales des États – et au Capitole américain – menant au jour de l’inauguration mercredi prochain.

Les responsables regardent également en arrière: quatre comités de la Chambre ont maintenant ouvert une enquête sur les raisons pour lesquelles la sécurité n’a pas empêché les émeutiers de pénétrer dans le Capitole, comme l’a rapporté Aaron Rupar de Vox. Grâce aux points de contrôle et à la présence des troupes, les forces de l’ordre espèrent empêcher qu’une attaque similaire ne se reproduise.