Une foule de manifestants est à nouveau descendue dans le quartier de Minneapolis du Brooklyn Center, avec des panneaux et des bruits, quelques jours après qu’une policière a tiré sur un jeune homme noir avec un mandat en suspens lors d’un arrêt de la circulation.

De nombreux manifestants portaient des parapluies et se couvraient le plus possible, essayant apparemment de donner à la police le moins de surface à pulvériser. C’était la quatrième nuit de manifestations contre le meurtre de Daunte Wright dimanche.

La police a envoyé son dernier avis par haut-parleurs vers 10 h 05 heure locale, quelques minutes après la proclamation officielle du couvre-feu.

« Le bureau du shérif a déclaré cette assemblée illégale … Vous êtes par la présente ordonné de vous disperser immédiatement, » a déclaré la voix, rappelant aux manifestants qu’ils seraient arrêtés s’ils choisissaient de ne pas le faire.

Les manifestants ont traîné des poubelles et des poubelles de recyclage des allées voisines pour les utiliser comme barrières entre eux et la police. D’autres utilisent des parapluies comme boucliers. La rue est jonchée de débris. pic.twitter.com/e2iJ74qHB5 – Liz Sawyer (@ByLizSawyer) 15 avril 2021

Le groupe de manifestants avec des parapluies a refusé de partir, formant une grande tente-abri de fortune contre la clôture séparant la police des manifestants.

Cependant, beaucoup d’autres ont tranquillement fui les lieux, peu désireux d’inhaler d’autres produits chimiques hostiles.

Un de ces malheureux qui a été gazé était un pit-bull que quelqu’un avait amené à la manifestation dans une activité que certains ont qualifiée de cruauté envers les animaux.

le «Ligne parapluie» a été progressivement remplacé par plusieurs douzaines de flics en formation alors que les traînards s’échappaient, bien que le groupe principal de parapluie se soit simplement rapproché, prenant un spray chimique et d’autres armes douloureuses non mortelles au visage. Des flics ont également été vus déployer des grenades flash-bang à courte portée.

L’officier Kim Potter du service de police du Brooklyn Center – l’officier de police qui était censé chercher son taser quand elle « accidentellement » a attrapé son arme à la place et a tiré sur Wright – a démissionné de son rôle mardi, aux côtés du chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon.

Potter a été arrêté mercredi matin et sera accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, selon le bureau du procureur du comté de Washington.





Aussi sur rt.com

Un policier du Brooklyn Center qui a tiré sur l’homme noir Daunte Wright pour faire face à une accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré







Le moment de la fusillade n’aurait pas pu être pire, au milieu du procès à proximité de Derek Chauvin – un ex-flic de Minneapolis qui est accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire au troisième degré pour avoir prétendument tué George Floyd, un autre homme noir non armé, tout en essayant de l’appréhender pour avoir adopté un faux billet.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!