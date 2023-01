La police d’Ottawa se prépare à d’éventuelles manifestations du week-end à l’occasion de l’anniversaire du « Freedom Convoy »

Le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, affirme que des ressources, des dépanneuses et des plans de dotation sont en place alors que la ville se prépare à marquer le premier anniversaire du lancement du « Freedom Convoy ».

Les 28 et 29 janvier 2022, des milliers de personnes sont arrivées à Ottawa avec des camions et de gros camions, protestant contre les restrictions liées à la COVID-19 et le gouvernement libéral dans les rues devant la Colline du Parlement.

La police d’Ottawa se dit prête à la possibilité que l’anniversaire déclenche une autre manifestation, et Stubbs a déclaré lors d’une réunion de la commission des services de police lundi soir que la force ne tolérerait aucune manifestation basée sur un véhicule.

Il a donné peu de détails sur ce que la police pense être prévu pour ce week-end, ou sur le nombre de manifestants attendus.

« Nous surveillons un certain nombre de lignes de renseignement. Nous parlions à beaucoup de gens, beaucoup d’organisateurs », a déclaré Stubbs aux journalistes lundi après-midi, ajoutant que des fermetures de routes sont possibles.

Les manifestations de l’an dernier ont duré plus de trois semaines, et une opération policière pour mettre fin à la manifestation qui avait envahi les rues près de la colline du Parlement ne s’est déroulée qu’après que les libéraux fédéraux ont invoqué la Loi sur les mesures d’urgence.

Lors d’une enquête publique sur cette décision l’automne dernier, la police d’Ottawa a reçu de vives critiques pour sa réponse.

Dans un communiqué publié lundi après-midi, Stubbs a insisté sur le fait que la police surveillait de près la situation et était prête à intensifier ses opérations si nécessaire.

« Les résidents et les entreprises verront une présence policière accrue dans le centre-ville et ses environs. Bien qu’il existe un potentiel pour un certain niveau de protestation, nous sommes prêts », indique le communiqué.

« Pour ce week-end et tout au long de février, nous avons un plan opérationnel évolutif avec des agences externes qui nous soutiennent. Nous aurons des plans de ressources, de logistique, de circulation, de remorquage et de dotation en place pour faire face à tout type de scénario et ne permettrons pas que les conditions qui ont abouti au convoi de février 2022 se produisent. »

La rue Wellington, qui s’étend d’est en ouest devant les édifices du Parlement, est demeurée fermée à la circulation depuis février dernier.

Le conseil municipal doit décider de la réouverture de la rue jeudi. Alors que le chef de la police a déclaré aux journalistes qu’il soutenait sa réouverture, il a également déclaré qu’il restait du travail à faire avant que cela ne se produise.

“Je pense personnellement que l’ouverture des rues est l’un des nombreux problèmes qui doivent être résolus pour s’assurer qu’il existe une structure, des programmes et des agences appropriés qui veillent à la sécurité de cette zone générale”, a déclaré Stubbs.

Stubbs a ajouté qu’il avait été en contact avec le chef du Service de protection parlementaire, qui a plaidé pour un élargissement de sa compétence pour inclure la rue. Un comité de députés a fait la même recommandation.

Stubbs a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise, mais si cela se produisait, il a promis qu’ils travailleraient ensemble.

—Cindy Tran, La Presse Canadienne

Protestation sur la Colline du Parlement