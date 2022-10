La police d’Ottawa pensait qu’autoriser les camions de protestation sur la rue Wellington protégerait le reste de la ville

Le commandant des incidents chargé de surveiller les manifestations à Ottawa l’hiver dernier a autorisé les manifestants à se garer devant la colline du Parlement parce qu’il pensait que cela protégerait le reste de la ville des perturbations, selon des documents déposés ce matin avec l’enquête sur la Loi sur les urgences.

Alors que l’insp. Russell Lucas a déclaré à la Commission d’urgence de l’ordre public qu’il était préoccupé par un 6 janvierde type insurrectionnel se produisant à Ottawa, il a déclaré à la commission qu’il ne croyait pas que permettre aux véhicules de se garer devant la Colline du Parlement posait un risque parce que la Chambre des communes ne siégeait pas cette semaine-là et il estimait qu’il avait suffisamment d’officiers pour répondre si les manifestants tentaient prendre d’assaut la Colline.

Lucas s’est entretenu cet été avec des avocats de la Commission d’urgence de l’ordre public, qui mène une enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer les manifestations qui ont paralysé des quartiers du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines. Un résumé de son entretien a été déposé en preuve lors de l’enquête mardi.

“L’inspecteur Lucas a expliqué qu’il avait approuvé le stationnement des camions Freedom Convoy sur la rue Wellington pour protéger le reste de la ville des perturbations”, indique le résumé.

Les travailleurs utilisent de l’équipement lourd pour enlever les clôtures temporaires et les fournitures de la région de la Colline du Parlement à Ottawa le 23 février. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Il est nécessaire d’équilibrer les besoins de chacun. Il est également nécessaire de trouver le bon compromis permettant aux manifestants de faire passer leur message sans compromettre la sécurité.”

C’est Lucas qui a approuvé la décision d’autoriser les camions et les véhicules à entrer dans le centre-ville d’Ottawa et à se garer sur la rue Wellington. Il a déclaré que son équipe de planification avait proposé cette décision et qu’il l’avait approuvée. Lucas a déclaré qu’il avait également été envoyé dans la chaîne de commandement pour approbation.

Le Service de protection parlementaire a rencontré Lucas le 27 janvier – avant que les camions n’arrivent – ​​pour demander à la police d’Ottawa de ne pas autoriser les caravanes de convois de protestation sur la rue Wellington, documents déposés avec l’émission d’enquête.

“Lucas a déterminé que permettre aux camions et aux véhicules du Freedom Convoy de se garer sur la rue Wellington ne poserait pas de risque important car le Parlement n’était pas en session les 29 et 30 janvier et il pensait avoir suffisamment [public order unit] membres en place pour protéger la Colline du Parlement si les participants du convoi tentaient de la prendre d’assaut », indique le résumé de son entrevue.

Lucas a déclaré aux avocats de la commission qu’il craignait que le blocage de l’accès à la rue Wellington “ne déplace les camions et les véhicules du Freedom Convoy vers d’autres quartiers d’Ottawa, où ils pourraient interférer avec les activités quotidiennes des résidents, les transports en commun, les ponts clés et l’accès aux hôpitaux”.

Les camions ont fini par stationner le long de la rue Wellington et dans les zones résidentielles, bloquant l’accès aux principales artères de la ville pendant trois semaines. La manifestation a été marquée par des camions au ralenti et des klaxons incessants. L’hôpital pour enfants de la région a déclaré que 13 familles avec des enfants nécessitant un traitement contre le cancer ont vu leurs soins retardés ou reportés en raison de la manifestation.

Lucas a déclaré que la force a rapidement été submergée et qu’elle avait l’impression de “boire au tuyau d’incendie” lorsque les véhicules sont arrivés à Ottawa le 29 janvier.

“L’analogie que j’utilise est que j’ai un chargement de sacs de sable, et nous construisons un mur, mais vous voyez que les eaux montent plus vite et vous savez que vous allez être submergé par l’eau qui arrive”, a-t-il déclaré lors de son témoignage. avant l’enquête de la commission mardi.

Le commandant de l’incident a déclaré qu’il était devenu difficile de contrôler les manifestations car le convoi était fracturé et avait différents organisateurs et participants avec des agendas différents.

Il est devenu particulièrement difficile de négocier avec un groupe retranché près de l’intersection de la rue Rideau et de la promenade Sussex qui était associé au mouvement Farfaada basé au Québec, a déclaré Lucas à la commission.

Il les a décrits à la commission comme “un groupe d’hommes libres sur la terre, séparatiste et anarchiste avec des camions”.

Lucas s’inquiète d’un événement le 6 janvier

Lucas et d’autres membres du service avaient l’impression que les manifestants partiraient après le premier week-end – malgré les avertissements et les rapports de renseignement suggérant que certains manifestants menaçaient de rester jusqu’à ce qu’il y ait un changement de gouvernement et que les mandats de vaccination soient abandonnés.

Il a témoigné que vers le 24 janvier, il n’avait pas l’impression que le convoi posait des problèmes accrus et qu’il se concentrait sur la gestion du trafic.

Il a dit qu’il n’avait entendu parler du projet Hendon – un réseau de partage de renseignements dirigé par la Police provinciale de l’Ontario qui avait des yeux sur la manifestation du convoi – que vers le 25 ou 26 janvier.

“[Lucas] craignait que des éléments anti-gouvernementaux ne se joignent au convoi et que les participants au convoi ne tentent de prendre d’assaut la Colline du Parlement d’une manière similaire à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis », indique son résumé de témoin.

Des témoignages antérieurs devant la commission ont montré que la police d’Ottawa n’avait pas de plan d’urgence prêt au cas où la foule et les véhicules resteraient après le premier lundi.

Le surintendant du SPO a tenté de signaler une “déconnexion bizarre”

La commission a également entendu un officier de police de la ville d’Ottawa qui a déclaré qu’il s’inquiétait de la durée pendant laquelle les manifestants resteraient dans la ville et a tenté de les soulever en interne.

Surint. Robert Bernier a témoigné devant l’enquête mardi après-midi. Lorsque les manifestants se dirigeaient vers Ottawa en janvier dernier, il supervisait le centre d’appels 911, le service de répartition et le centre de commandement du Service de police d’Ottawa.

Bernier a lu l’un des rapports Hendon le 27 janvier. Il indiquait que certains manifestants prévoyaient de rester à Ottawa jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites, que certains espéraient forcer un changement de gouvernement et que certains avaient des opinions anti-gouvernementales.

Il a dit qu’il avait essayé d’en parler à son supérieur.

“Il a dit au surintendant [Robert] Drummond qu’il semblait y avoir un décalage bizarre entre les renseignements contenus dans les rapports du projet Hendon et les préparatifs de l’OPS”, a déclaré un résumé de l’interview qu’il a donnée à la commission en août.

Les gens tiennent une pancarte contre le premier ministre Justin Trudeau et les vaccinations lors d’un rassemblement contre les restrictions liées à la COVID-19 sur la Colline du Parlement, le samedi 29 janvier 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“En plus de poser des questions et de soulever des préoccupations, le surintendant Bernier a déclaré qu’il avait laissé la planification et la préparation du convoi de la liberté à l’inspecteur Lucas et à l’équipe des événements spéciaux et qu’il était resté” dans sa voie “.”

Bernier a déclaré à la commission que, tôt le lendemain matin, il avait lu un rapport opérationnel de la police d’Ottawa qui semblait prévoir un événement de deux jours, tandis que les rapports du projet Hendon indiquaient que certains manifestants prévoyaient de rester jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Bernier a déclaré à la commission qu’il avait demandé à Drummond si la force avait besoin d’aide pour surveiller le convoi, mais on lui a répondu qu’il n’était pas nécessaire.

“Il est donc parti en voyage de ski pré-planifié le week-end du 29-30 janvier”, indique son résumé d’entretien, déposé en preuve à l’enquête.

Drummond doit témoigner mercredi.

L’équipe du renseignement ne regardait pas les réseaux sociaux

Lucas a déclaré à la commission que l’unité du renseignement du Service de police d’Ottawa était en sous-effectif et ne pouvait pas surveiller les médias sociaux.

“Le SPO n’a pas d’équipe de surveillance des médias sociaux dédiée et un analyste des médias sociaux employé par le service de police régional de Waterloo a partagé des informations avec le SPO”, a déclaré son résumé d’entrevue.

“Dans [Lucas’s] de vue, la collecte et l’évaluation des renseignements sur les activités de protestation qui pourraient potentiellement menacer la sécurité publique et l’ordre public était un domaine d’écart qui se situait entre les responsabilités de l’unité de renseignement de l’OPS et le bureau des événements spéciaux de l’OPS.

Sloly recherchait les “victoires rapides”: Lucas

Dans des documents déposés avec l’enquête, Lucas a déclaré à la commission que le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, “avait commencé à interférer” avec la prise de décision opérationnelle au cours de la semaine du 31 janvier.

Lucas a déclaré que Sloly et le reste de l’exécutif de la police d’Ottawa étaient sous la pression de la commission de police, des conseillers municipaux et des groupes communautaires pour répondre aux préoccupations des résidents et se concentraient sur l’obtention de “gains rapides d’application qui seraient des succès de relations publiques”.

L’inspecteur des Services de police d’Ottawa, Russell Lucas, comparaît devant la Commission d’urgence de l’ordre public, le mardi 25 octobre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“L’inspecteur Lucas a déclaré à la commission qu’il critiquait cette concentration sur les gains rapides, car cela détournait les ressources de l’OPS dont il avait besoin pour stabiliser le centre-ville. Ces ressources détournées ont été envoyées pour répondre aux préoccupations des conseillers municipaux dans les zones périphériques du centre-ville”, a déclaré le témoin de Lucas. sommaire.

“Il n’a pas reçu de préavis de changement d’orientation de la part de l’exécutif, et il n’avait pas les ressources en place pour mettre en œuvre ces orientations.”

Benrier dit qu’il n’y avait pas de plans globaux du 3 février au 10 février

Bernier a déclaré à la commission qu’il n’était au courant d’aucun plan opérationnel global entre le 3 février et le 10 février.

“Plus précisément, pendant cette période, le SPO n’avait pas de plan global pour rétablir la normalité à Ottawa et le surintendant Bernier n’était au courant d’aucune demande de préparation d’un tel plan avant le 10 février”, a déclaré le résumé de l’entrevue de Bernier.

Au lieu de cela, il a déclaré que le centre de commandement du service recevait des demandes pour ce qu’il appelait de “petits plans ad hoc”, y compris des plans pour nettoyer le site des manifestants à Coventry Road, pour nettoyer l’intersection Rideau/Sussex et pour saisir du gaz.

“Aucun de ces plans ne contenait de plans d’urgence sur la manière dont la police réagirait si l’exécution de l’un de ces plans se retournait, provoquait l’arrivée de manifestants supplémentaires ou rendait les manifestants violents”, a déclaré le résumé de l’interview de Bernier.

L’enquête enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer les manifestations qui ont paralysé certaines parties du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines.

La commission a été chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit à la déclaration d’un état d’urgence public, y compris les actions de la police avant et après la déclaration.