La police d’Ottawa crée une unité sur la Colline du Parlement à la suite d’affrontements serrés avec des députés

La police d’Ottawa est en train de créer une unité parlementaire en réponse aux préoccupations croissantes en matière de sécurité des députés, selon une lettre obtenue par CBC News.

La députée libérale Pam Damoff a été informée du nouveau détachement du district parlementaire dans une lettre qu’elle a reçue mercredi du sergent d’armes Patrick McDonnell, en réponse à sa demande d’une plus grande protection sur la Colline du Parlement.

McDonnell a également confirmé que son bureau avait travaillé avec le Service de protection parlementaire (SPP) pour établir un périmètre sécurisé autour de l’édifice de l’Ouest, où les députés assistent à la période des questions.

« Nous espérons que cela vous permettra, à vous et à votre personnel, de voyager vers et depuis l’édifice de l’Ouest sans incident », a écrit McDonnell.

La lettre indique également que le public n’a plus accès à la Cité parlementaire par les entrées des rues Bank et Wellington ou par l’escalier O’Connor lorsque la Chambre siège..

Cette décision fait suite à plusieurs altercations très médiatisées entre des manifestants antigouvernementaux et des députés, qui ont déclaré avoir été harcelés, suivis et agressés à quelques pas de la Chambre des communes.

Un incident impliquant Jagmeet Singh est devenu viral le mois dernier après que le chef du NPD ait affronté des manifestants après que quelqu’un l’ait accusé d’être un « salaud corrompu ».

REGARDER | « Je ne tolère pas les intimidateurs », déclare Singh : Singh affronte les manifestants sur la Colline du Parlement Dans une vidéo publiée sur une page YouTube intitulée Canadian Free Living, on voit deux hommes suivre le chef du NPD, Jagmeet Singh, sur la Colline du Parlement et quelqu’un crie : « Bâtard corrompu ». Dans la vidéo, vous voyez Singh se retourner et interroger deux hommes qui ont fait le commentaire.



Quelques jours plus tard, le député libéral Taleeb Noormohamed a déclaré à la radio de CBC : La maison il a récemment été entouré d’un groupe de manifestants qui lui ont crié des injures alors qu’il quittait la Colline du Parlement. Il a dit que quelqu’un lui avait imposé les mains et l’avait poussé à l’écart.

Financé avec l’aide fédérale

Damoff, le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires consulaires, a écrit à McDonnell le 18 septembre pour lui demander de renforcer la sécurité.

« Je ne me sens pas en sécurité et j’ai peur que quelqu’un soit gravement blessé », a écrit Damoff.

« Le niveau de harcèlement envers les parlementaires et le personnel parlementaire est clairement en augmentation et je ne trouve pas la sécurité acceptable. »

Dans sa réponse, McDonnell a déclaré que la police d’Ottawa avait posté des agents à des endroits clés autour de la Cité parlementaire pendant les heures de séance au cours de la semaine dernière.

La députée libérale Pam Damoff a déclaré au sergent d’armes qu’elle ne se sent pas en sécurité sur la Colline du Parlement. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Il a indiqué que le premier contingent d’officiers dédié à la nouvelle unité parlementaire commencera à travailler dans les semaines à venir. McDonnell a déclaré que l’unité était financée grâce à l’aide financière du gouvernement fédéral, mais n’a pas précisé le montant.

CBC News a demandé ses commentaires au Service de police d’Ottawa, mais n’a pas reçu de réponse.

McDonnell a également déclaré que le SPP avait accru sa présence en ayant des agents disponibles pour intervenir au besoin sur la rue Wellington et dans l’escalier O’Connor, que les députés utilisent pour accéder à l’édifice de l’Ouest.

Le SPP est responsable de la sécurité de la Colline du Parlement et de la Cité parlementaire, située au sud de la rivière des Outaouais et au nord de la rue Wellington, entre le canal Rideau et la rue Kent. Il comprend les bâtiments où travaillent les sénateurs et les députés.

Les agents parlementaires n’ont pas le statut d’agent de la paix et ne peuvent donc accuser personne d’infractions criminelles. Ils comptent plutôt sur la police d’Ottawa, en tant que service de juridiction locale.

La GRC participe également à la protection des dignitaires canadiens, tels que le premier ministre, le gouverneur général et les personnes ou ministres bénéficiant d’une protection internationale, sur la base d’une évaluation de la menace. Cependant, la GRC a signalé que le nombre de députés demandant la sécurité a doublé au cours des cinq dernières années.