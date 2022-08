La police d’Ottawa choisit de ne pas porter d’accusation après la “profanation” de la tombe du soldat inconnu

Le Service de police d’Ottawa a déclaré qu’il n’accusait pas un homme lié à ce que le ministre de la Défense du Canada a récemment qualifié de “profanation” de la tombe du soldat inconnu de la ville.

La semaine dernière, des images ont circulé sur les réseaux sociaux d’un incident nocturne du 24 juillet au cours duquel un drapeau américain a été drapé sur la tombe, qui se trouve sur le site du Mémorial national de guerre au centre-ville d’Ottawa. Un homme pouvait être vu dans certaines images.

“L’homme a été identifié et on lui a parlé”, a déclaré le Service de police d’Ottawa dans un courriel à CBC News. “Il a montré des remords pour l’incident et la police est convaincue qu’il ne le répétera pas.”

La tombe et le Monument commémoratif de guerre du Canada sont ouverts à tous les visiteurs qui veulent contempler les sacrifices de “notre communauté militaire”, a déclaré le ministère de la Défense nationale à CBC.

Mais le site est considéré comme “un symbole d’hommage sombre qui doit être respecté par tous ceux qui le visitent et non utilisé comme message pour une perspective idéologique”, a ajouté le département.

Anita Anand, la ministre de la Défense nationale, a déclaré dans un tweet que “la profanation de ce mémorial est inacceptable et honteuse”.

Je suis troublé par les événements d’hier sur la Tombe du Soldat Inconnu. Le droit de manifester est une chose pour laquelle les personnes honorées au tombeau ont sacrifié leur vie, mais la profanation de ce mémorial est inacceptable et honteuse. —@AnitaAnandMP

“C’est très décevant de voir un manque de respect [there]», a fait écho Yasir Naqvi, le député d’Ottawa-Centre, dans une déclaration envoyée à CBC News.

Conseils du département américain des anciens combattants dit de ne jamais draper le drapeau américain sur quoi que ce soit, ni de le laisser toucher quoi que ce soit en dessous.

L’agence gouvernementale responsable du site a déclaré qu’elle réfléchissait actuellement à des suggestions sur la manière de mieux protéger les monuments aux morts à la suite d’une série d’incidents sur le site.

Site patrouillé pendant la demi-journée

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), qui est responsable du site, a déclaré que les monuments sont sous surveillance vidéo 24 heures sur 24. L’incident du 24 juillet a été signalé à la police après un examen des images de la caméra tôt le lendemain matin.

Un commissionnaire patrouille également régulièrement les monuments de 19 heures à 7 heures du matin, a indiqué l’agence.

“Pour le moment, nous ne pouvons pas commenter les plans futurs pour une plus grande sécurité dans les monuments”, a déclaré PSPC à CBC News.

Daniel Coates, un résident d’Ottawa qui a écrit à Naqvi avec inquiétude au sujet de l’incident du drapeau américain, a déclaré que le site devrait être sous surveillance 24 heures sur 24.

“Il mérite ce genre de protection”, a déclaré Coates. “Et nous sommes un pays assez grand pour pouvoir réussir.”

17 profanations au cours des 5 dernières années

L’incident du drapeau américain n’est pas la première fois que la conduite sur le site du mémorial fait l’objet d’un examen minutieux cette année.

Lors des manifestations du Freedom Convoy, une femme a dansé sur la tombe. Il y a également eu des rapports de personnes urinant sur la tombe, selon le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

La police a identifié la femme qui a dansé sur la tombe mais ne l’a pas inculpée, affirmant qu’on lui avait parlé et qu’elle avait montré des remords.

Dans un rapport déposé en juin dernierle Comité permanent des anciens combattants du Parlement a déclaré qu’il pensait que “les mécanismes alternatifs de règlement des différends auraient plus probablement un impact positif en termes de dissuasion et de sensibilisation” que d’infliger une amende pouvant atteindre 1 000 $ à quelqu’un pour avoir commis un méfait contre un monument aux morts.

Les gens tiennent une veillée devant la tombe du soldat inconnu à Ottawa le 3 février 2022 au milieu des manifestations contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 et les restrictions de santé publique. (Joseph Tunney/CBC)

Le comité a appris du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux qu’au cours des cinq dernières années, 17 incidents de profanation ont été signalés au Monument commémoratif de guerre du Canada, à la Tombe du soldat inconnu et au Monument national des anciens combattants autochtones.

Cinq de ces incidents – sans compter l’incident le plus récent avec le drapeau américain – se sont produits depuis le 28 janvier 2022.

“Le nombre limité de ces types d’incidents à ce jour n’aurait peut-être pas justifié un plan plus robuste spécifique aux monuments commémoratifs, mais cela pourrait changer”, selon le rapport du comité.

Lire le rapport complet du comité ici ou au bas de l’histoire.

Le comité a recommandé à SPAC d’élaborer “un plan d’intervention spécifiquement pour les monuments commémoratifs fédéraux” et de revoir son “livre de jeu sur les incidents de sécurité” pour s’assurer qu’il répond “aux besoins de futures manifestations ou rassemblements de masse potentiels”.

SPAC a déclaré qu’il examinait actuellement ces recommandations.

Quant à savoir si une “signalisation améliorée” devrait être installée sur le site, le comité a conclu qu'”il serait surprenant que des individus qui ne respectent pas les monuments aient soudainement honte de leur comportement lorsqu’ils voient un panneau”.

La clôture sur le site n’est pas considérée comme une solution permanente

Le rapport du comité permanent offre également de nouveaux détails sur l’installation d’une clôture autour du Mémorial national de la guerre qui s’est avérée controversée début février lors des manifestations du Freedom Convoy.

Après les profanations signalées lors des manifestations, la Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale ont demandé à SPAC d’installer une barrière temporaire pour protéger les monuments.

C’était la première fois, en dehors des travaux de construction, qu’une telle clôture était installée autour des monuments, selon le ministère de la Défense nationale.

« C’est dommage, selon nous, de devoir clôturer un monument pour le protéger », a déclaré au comité Stéphan Déry, sous-ministre adjoint des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. “C’est aussi un lieu public pour permettre à plus d’un million de personnes de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie.”

Après que les manifestants ont enlevé la clôture le 12 février, SPAC a décidé de ne pas la réinstaller parce que le Service de police d’Ottawa “craignait que des pièces puissent être utilisées comme projectiles”, selon le rapport du comité.