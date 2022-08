La police d’Ottawa annonce le décès de K-9 Gussy, environ un mois après sa retraite – Shaw Local

Le Service de police d’Ottawa a annoncé lundi le décès du retraité K-9 Gussy.

Gussy a pris sa retraite du département il y a environ un mois, après avoir servi aux côtés de son partenaire, le sergent de police. Robert Nilles pendant neuf ans.

Gussy avait pris sa retraite en raison de problèmes de santé et vivait avec la famille Nilles.

“Pendant son service avec son maître et partenaire Sgt. Robert Nilles, K-9 Gussy a eu un impact sur les drogues illicites au sein de notre communauté », a déclaré le chef de police Brent Roalson au moment de la retraite de Gussy. « K-9 Gussy était bien connu et reçu par la communauté. Sa passion pour le travail et son amour pour les citoyens qu’elle servait ainsi que les officiers avec qui elle travaillait nous manqueront.

Le Service de police d’Ottawa a présenté ses condoléances à Nilles et à sa famille.