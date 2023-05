La police d’Oswego offre un cours d’autodéfense pour femmes aux diplômés de 2023 OHS, OEHS – Shaw Local

Le service de police d’Oswego offrira un cours d’autodéfense personnelle aux diplômées de l’Oswego East High School et de l’Oswego High School senior 2023. Le cours est prévu de 14 h à 17 h le samedi 3 juin. Il aura lieu au campus de la sécurité publique de la police d’Oswego, 3355 Woolley Road à Oswego, et est limité à 20 participants.

Le cours vise à éduquer et à préparer les seniors sortants, qu’ils partent à l’université ou qu’ils entrent sur le marché du travail, à être plus conscients de leur vie quotidienne et à avoir la confiance en soi pour se défendre dans n’importe quel environnement. Les participants sont priés de porter des vêtements de sport et de s’abstenir de porter des bijoux. Si un participant a des blessures préexistantes, il doit consulter un médecin avant de se présenter. C’est un cours qui inclut la participation physique et l’effort. Une décharge de responsabilité devra être signée avant d’assister au cours. Si vous avez moins de 18 ans, un parent ou un tuteur légal doit également signer la renonciation. Les participants doivent avoir au moins 16 ans.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en remplissant un formulaire de demande sur le site Web du service de police d’Oswego. oswegoil.org/policeprograms. Les participants sont choisis selon le principe du premier arrivé, premier servi. L’inscription est ouverte en ligne.