La police d’Oswego intensifie ses efforts de contrôle de la circulation pour les vacances – Shaw Local

La police d’Oswego a annoncé qu’elle intensifiait ses efforts de contrôle de la circulation pour les vacances en partenariat avec le ministère des Transports de l’Illinois.

Du 16 décembre au 2 janvier, la police du village ainsi que les services de police de l’Illinois participeront à une grande visibilité «Drive Sober or Get Pulled Over» et «Drive High. Obtenez un DUI. campagne de sécurité routière.

Dans un communiqué, la police a déclaré vouloir que tout le monde profite des vacances sans se soucier des dangers des conducteurs aux facultés affaiblies. Au cours de la campagne, la police a déclaré que les automobilistes peuvent s’attendre à voir des patrouilles de sécurité supplémentaires et qu’une tolérance zéro sera démontrée pour la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et la drogue afin de s’assurer que tout le monde se rend à leurs festivités de vacances en toute sécurité.

Selon le système de rapport d’analyse des décès de la National Highway Traffic Safety Administration, en 2020, 11 654 personnes au total ont été tuées dans des accidents de la route impliquant un conducteur en état d’ébriété. En moyenne, plus de 10 000 personnes ont été tuées chaque année de 2016 à 2020, avec une personne tuée dans un accident lié à l’alcool toutes les 45 minutes en 2020.

Avant le début des vacances, la police demande aux automobilistes de planifier un retour sobre à la maison et de se souvenir de ces conseils :

· Désignez un conducteur sobre ou prévoyez d’utiliser les transports en commun ou un service de covoiturage pour rentrer chez vous en toute sécurité.

· Si vous voyez un conducteur aux facultés affaiblies sur la route, arrêtez-vous et contactez la police locale.

· Vous avez un ami qui est sur le point de conduire avec les facultés affaiblies ? Prenez les clés et décidez de les ramener à la maison en toute sécurité. Ils vous remercieront plus tard.

· Bouclez toujours votre ceinture.