La police d’Oswego et le district des pompiers acceptent les candidatures pour l’Académie de la sécurité publique junior 2023 – Shaw Local

Le district de protection contre les incendies d’Oswego et le service de police d’Oswego invitent les élèves du premier cycle du secondaire Oswego SD308 à avoir un aperçu de la vie d’un pompier et d’un policier à l’Oswego Junior Public Safety Academy. La session de l’académie, prévue du 24 au 28 juillet, est ouverte à 20 élèves du premier cycle du secondaire pour une semaine d’apprentissage et de plaisir.

La formation des recrues sera répartie entre les services d’incendie et de police. Du côté du feu, les recrues apprennent les techniques d’entrée par effraction, les compétences de gestion des lances et des buses, et effectuent des exercices de recherche et de sauvetage (obscurcis lorsqu’ils sont en tenue d’incendie). Ils assisteront également à la désincarcération d’un véhicule, puis effectueront leur propre désincarcération sur un véhicule réel. Du côté de la police, les recrues apprennent de précieuses leçons sur les activités quotidiennes des agents telles que les patrouilles, les contrôles routiers, les enquêtes sur les accidents de voiture et une démonstration K-9 pendant la formation.

L’académie d’une semaine se termine par un déjeuner et une cérémonie de remise des diplômes pour les recrues.

Les demandes sont disponibles dans le hall du service de police et en ligne sur oswegoil.org/OJPSA. Les candidatures sont dues le 3 juillet.