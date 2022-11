La police d’Oswego émet une alerte de circulation pour le Gobbler Hobbler 10K Run & Mashed Potato Mile de dimanche – Shaw Local

Le service de police d’Oswego avise le public de s’attendre à une augmentation des embouteillages et des retards à Oswego le dimanche 13 novembre, en raison de la course Gobbler Hobbler 10K du district d’Oswegoland Park et du mille de pommes de terre en purée. Les automobilistes doivent s’attendre à des retards lors de leurs déplacements dans les différentes subdivisions résidentielles entre 8 h et midi.

Les automobilistes peuvent voir des retards sur Boulder Hill Pass, Circle Drive West, Ashlawn Avenue, South Adams Street, Washington Street, Lynx Lane, Fox Chase Drive North, Century Drive, Lennox Drive, York Drive, Shore Drive et les routes 31, 34 et 25.

Les automobilistes voudront peut-être envisager des itinéraires alternatifs autour de ces zones s’ils ne participent pas à l’événement.

Le stationnement pour cet événement sera disponible à l’école élémentaire Fox Chase, à Wormley Park et dans les environs disponibles dans la rue.