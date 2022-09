La police d’Oswego demande l’aide du public pour retrouver un résident de la région de 15 ans porté disparu.

Dans un communiqué, la police a déclaré qu’Ariana Gonzales avait été vue pour la dernière fois le samedi 10 septembre vers 22 heures dans le bloc 900 de la rue Superior à Aurora.

La police a déclaré que Gonzales portait pour la dernière fois un sweat à capuche marron, un jean bleu troué et des chaussures de sport noires / blanches. Elle mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 120 livres, avec des cheveux châtain clair mi-longs et des yeux marrons.

Si vous avez des informations ou si vous l’avez vue, veuillez appeler le service de police d’Oswego au 630-551-7300