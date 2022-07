La police d’Oswego arrête des mineurs accusés d’action criminelle dans une entreprise d’East Merchants Drive – Shaw Local

La police d’Oswego a arrêté trois mineurs et deux adultes à 19 h 51 le 30 juillet lors d’un incident dans une entreprise du bloc 1900 d’East Merchants Drive.

Dans un communiqué, la police a déclaré que les trois mineurs étaient accusés d’actes de foule et de deux chefs de coups et blessures.

La police a déclaré que les suspects avaient été arrêtés au poste de police du village et que deux avaient été transportés au centre de justice pour mineurs du comté de Kane à St. Charles, tandis que le troisième a ensuite été libéré.

L’un des mineurs a également été cité pour ne pas avoir de permis de conduire valide, a indiqué la police.

Erica M. Higgins, 36 ans, du 50e bloc de Circle Drive East, Boulder Hill, a été arrêtée pour obstruction. La police a déclaré que le suspect avait été arrêté puis libéré du poste de police du village.

La police a déclaré qu’un autre suspect, Omarion J. Higgins, 19 ans, également du 50e pâté de maisons de Circle Drive East, avait été arrêté pour coups et blessures et avait été réservé puis libéré plus tard du poste de police du village.