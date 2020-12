Au moins une personne a été blessée dans une fusillade au milieu d’affrontements entre des groupes de droite et de gauche sur le campus du Capitole de Washington à Olympie. Un membre présumé de Proud Boys a été arrêté, la police ayant déclaré la bagarre comme une émeute.

L’incident a eu lieu vers 2m heure locale après des heures de «Confrontations sporadiques» entre rivaux, comme un plus grand groupe de «Contre-manifestants»semblait avoir dépassé et poussait «Partisans de Trump» un moyen.

Des coups de feu tirés par un fier garçon, le contreprotesteur touché et au sol maintenant. #OlympiaProtest pic.twitter.com/VYDvymPXz8

Plusieurs témoins ont partagé des vidéos dans lesquelles un coup de feu pouvait être entendu, et la police a arrêté un suspect soupçonné d’être un membre des Proud Boys de droite, bien que les autorités n’aient pas encore confirmé l’identité du tireur et de la victime.

Le département de police d’Olympia et les soldats de l’État de Washington arrêtent et attrapent le suspect de tir près du 10e et de Columbia. #Washington #Portland #Manifestation #police pic.twitter.com/R9tRPBDrbu

– PDX média indépendant (@NDpendentPDX) 12 décembre 2020