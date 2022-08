La police doit reconquérir les rues pour empêcher des gangsters impitoyables de tuer plus d’innocents, déclare l’ancien chef du Met

La POLICE doit reconquérir les rues pour empêcher les gangsters de la drogue impitoyables de tuer plus d’innocents comme Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, a déclaré hier soir l’ancien commissaire du Met, Lord John Stevens.

Cela survient alors qu’un récent pic de violence entre gangs et de fusillades a conduit Liverpool à être surnommé “Triggerpool” après une accalmie après le meurtre de l’écolier Rhys Jones il y a 15 ans.

L’ancien flic de haut niveau, qui a transformé le Met de Londres, a déclaré au Sun : « Les crimes violents et les délits liés aux armes à feu sont en hausse dans des villes comme Liverpool et Londres.

“Le marché de la drogue s’intensifie et avec plus dans la rue, il y a plus de guerre des gangs alors que les criminels se battent pour le territoire et les profits.

« Il semble que c’est ce qui s’est passé ici. Les criminels sont devenus si sûrs d’eux qu’ils sentent qu’ils peuvent tirer sur les gens dans les maisons. La police doit s’en emparer. »

D’anciens flics, des victimes et même des criminels disent que la violence armée alimentée par la drogue déchire maintenant Liverpool.

En 2007, lorsque Rhys a été assassiné, il y avait 29 infractions avec une arme à feu pour 100 000 habitants enregistrées dans la région.

En 2016, il était tombé à 11, mais les chiffres ont ensuite recommencé à grimper avant une accalmie pendant la pandémie.

Au cours des 12 mois se terminant fin mars de cette année, les infractions relatives aux armes à feu dans le Merseyside sont passées de 140 à 211.

Lord Stevens a déclaré: «Avant tout, la police doit s’impliquer davantage dans la communauté. Premièrement, pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin sur ces gangs.

«Deuxièmement, pour gagner la confiance du public et troisièmement, lorsque ce genre de tragédie se produit, il y a une forte présence policière dans les rues – et pas seulement pendant quelques jours.

« Malheureusement, nous avons constaté une réduction incroyable de la police de quartier au cours des dernières années.

“Mais la police doit redescendre dans la rue pour que les criminels sachent qu’ils ne peuvent pas tuer des gens.”

Au cours de la semaine dernière, le nombre de morts a augmenté de quatre, avec trois fusillades mortelles et un coup de couteau mortel – portant le nombre total dans le Merseyside cette année à 14.

Avec une population d’environ un dixième des neuf millions de Londres, le taux de mortalité à Liverpool est presque deux fois et demie plus élevé.

La vague de crimes commis avec des armes à feu est principalement alimentée par une nouvelle race de trafiquants de drogue à la gâchette facile.

Lorsque Sean Mercer, 16 ans, a tiré sur Rhys en 2007, alors que le garçon rentrait chez lui après l’entraînement de football, il a utilisé un revolver endommagé de la Première Guerre mondiale et a fait du vélo de montagne. J

Les gangs de rue d’aujourd’hui sont plus susceptibles d’être sur des scooters électriques emportant des fusils à canon scié.

Et il est peu probable que la situation désastreuse s’améliore de sitôt, avec la libération imminente du baron de la drogue le plus célèbre de Liverpool qui se profile.

Curtis « Cocky » Warren, 59 ans, a été emprisonné pendant 13 ans en 2009 pour trafic de drogue.

Il doit sortir en novembre. Une source a déclaré: “Sa présence pourrait être la pire chose pour Liverpool maintenant – ou la meilleure s’il a encore le muscle pour garder les tireurs de scooter en ligne.”

