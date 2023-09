La police d’Oglesby adopte des patrouilles à vélo régulières – Shaw Local

Oglesby avait besoin d’un officier de patrouille cycliste, et Wes Budach était tout à fait d’accord – jusqu’à ce qu’on lui dise qu’il devrait participer à une semaine de formation.

Prendre des cours? Faire du vélo?

Budach était sceptique mais est revenu à Oglesby en admettant que le cours de certification était plus complet – et plus difficile – que prévu.

Il devait monter et descendre des escaliers. Il a appris l’ergonomie pour retenir quelqu’un qui fuit sans descendre de cheval. Même s’il dit espérer ne jamais le faire, il a appris à tirer avec son pistolet de service en pédalant.

Désormais, les résidents et les automobilistes d’Oglesby apercevront Budach au sommet d’un vélo électronique spécialement équipé pour toutes sortes d’éventualités. Budach n’exclut pas la possibilité qu’il porte encore son casque de vélo aux alentours de Noël.

« Si l’hiver est doux comme celui de l’année dernière, vous pouvez sortir par une journée ensoleillée à 35 degrés. Je pourrais facilement envisager une saison de neuf ou dix mois », a déclaré Budach.

Le cyclisme n’est en aucun cas nouveau pour les forces de l’ordre, et ce n’est pas non plus nouveau pour Oglesby. Le département possède depuis 2000 un VTT qui a été dépoussiéré pour les foires occasionnelles, les salons automobiles ou les carnavals au cours desquels la police ne peut pas patrouiller les foules avec une voiture de police mais doit se déplacer plus rapidement qu’avec ses pieds.

Mais le chef de la police d’Oglesby, Mike Margis, a déclaré que le département avait identifié une foule de nouvelles raisons pour lesquelles Oglesby ajoutait le vélo à ses patrouilles de routine.

Il y avait d’abord les économies de coûts. Les prix du carburant restent historiquement élevés, voire à des niveaux records, et la ville a calculé que des déplacements à vélo de six heures permettraient d’économiser 4 000 dollars par an en essence.

Deuxièmement, l’attrait croissant de la ville pour les amateurs de plein air. La rampe de mise à l’eau du canoë d’Oglesby et l’espace vert étendu sont difficiles à parcourir en voiture de patrouille et exigent des temps de réponse plus rapides que quelques pieds. À vélo, Budach peut pédaler jusqu’aux points chauds et administrer l’aide – une demande qui devrait croître à mesure que l’annexe du parc d’État voisin de Matthiessen deviendra accessible.

Et puis il y a le moral. Les dernières années ont été difficiles pour les forces de l’ordre, car les législateurs ont imposé des restrictions et l’opinion publique à l’égard de la police s’est détériorée. Les recrues sont rares et la rétention est une priorité absolue pour les chefs locaux. Margis pensait que l’air frais et l’exercice qu’apporte la conduite à cheval compenseraient le stress du travail.

« De nos jours, il est difficile de garder les officiers », a déclaré Margis. « Beaucoup d’entre eux veulent aller là où se trouve l’argent. Mais quand vous pouvez trouver une chose spécifique que l’officier aime faire et veut faire et qui profite à la ville, alors c’est une évidence pour moi.

Budach, pour sa part, a trouvé rafraîchissant de mettre un casque de vélo au lieu de s’attacher dans un véhicule de croisière chargé.

« C’est un énorme changement de rythme », a déclaré Budach. « Passer d’être à l’étroit dans une voiture de police à avoir la liberté derrière les barreaux, c’est plutôt agréable. »

Le commissaire Terry Eutis a pleinement soutenu le lancement des patrouilles, reconnaissant les avantages non seulement de la mobilité mais aussi de la visibilité.

« Nous utilisons un modèle de police communautaire pour notre communauté, et la patrouille à vélo fonctionne bien pour renforcer ce concept », a déclaré Eutis. « Cela nous permet d’interagir plus étroitement avec des personnes de tous âges mais surtout avec des enfants car un officier est beaucoup plus accessible.

« Le responsable du vélo est particulièrement important lors d’événements spéciaux, tels que des défilés, des événements sportifs, des festivals – essentiellement tout événement pour lequel nous fermons des rues ou où il y a un grand rassemblement. »