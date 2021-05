La police d’Odisha saisit plus de 1000 kg de cannabis d’une valeur de Rs 1 Crore d’un camion transportant des fruits du jacquier à AP

Dans une victoire pour la police d’Odisha, plus de 1000 kg de ganja d’une valeur de 1 crore de roupies ont été saisis par des fonctionnaires de la police de Machhkund dans le district de Koraput, dans l’État. La contrebande a été saisie dans un camion rempli de jacquiers qui se rendait en Andhra Pradesh. La saisie a été effectuée près du village de Jalaput à Koraput.

«La police a arrêté un camion chargé de jacquier se rendant à Guntur, Andhra Pradesh, qui transportait 1 008 kg de ganja. Trois personnes arrêtées « , a déclaré l’agence de presse ANI citant Nandapur SDPO Sanjaya Mohapatra.

Mohapatra et Koraput SP avaient mis en place des points de contrôle après avoir reçu une information sur la réserve transportée d’Odisha à Andhra Pradesh. Trois personnes, identifiées comme V Satya, G Sridhar et G Sriman, ont été arrêtées pour le raid. Tous les trois ont été identifiés comme résidents de Guntur. 3 500 roupies ont également été saisies dans le camion avec quatre téléphones portables.

La police d’Odisha a récemment fait des progrès dans sa lutte contre la marijuana, qui reste illégale en Inde. Dans les mois entre septembre 2020 et le 21 mars, la police d’Odisha a détruit un record de 23000 acres de terres où la ganja était cultivée dans plusieurs districts de l’État. Un minimum de 1000 plants de cannabis ou de ganja peut être cultivé sur un acre de terre. Les récoltes détruites valaient 5 750 roupies, a rapporté le Times of India plus tôt en avril.

Alors que la police a réussi à identifier et à détruire plusieurs de ces acres de terres cultivées pour le cannabis, les autorités sont toujours à la recherche de ceux qui agissent en tant qu’investisseurs et mécènes dans la culture du cannabis.

