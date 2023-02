La police dit qu’une «situation de tireur actif» se produit dans l’Oregon

HOOD RIVER, Oregon (AP) – La police recherchait un tireur jeudi après-midi dans la ville de Hood River, Oregon, mettant les écoles et les entreprises en quarantaine et avertissant les résidents de rester à l’intérieur.

Les agents évacuaient les résidents de la zone autour d’un Dairy Queen, a déclaré le département de police de Hood River. Il a déclaré sur Facebook vers 12 h 40 que la situation se produisait « en ce moment » et que des mises à jour suivraient. Le Dairy Queen se trouve à proximité de plusieurs grands magasins, dont un Walmart et un supermarché.

Un employé du Dairy Queen a déclaré à KGW-TV par téléphone que le restaurant était fermé et que la zone était évacuée. Le personnel du Lone Pine Motel voisin a déclaré à la chaîne de télévision que la police avait déclaré qu’elle travaillait pour localiser un tireur. Le personnel du Hair & Nail Studio a déclaré que la police leur avait dit de verrouiller leurs portes et de rester à l’intérieur.

Le district scolaire du comté de Hood River a déclaré sur Facebook qu’il avait placé les écoles voisines en “état sécurisé” vers 12h30, ce qui signifie que les élèves et le personnel se trouvaient à l’intérieur des bâtiments sans que personne ne soit autorisé à entrer ou à sortir.

Les activités scolaires se poursuivent à l’intérieur, mais le district a demandé aux parents de ne pas venir sur les campus tant que le statut de sécurité n’a pas été levé.

La carte Trip Check du ministère des Transports de l’Oregon montrait que la bretelle en direction est de l’Interstate 84 à Hood River était fermée en raison de l’activité policière à 12 h 45.

Hood River est une ville d’environ 8 000 habitants située sur une falaise au-dessus du fleuve Columbia, à environ une heure à l’est de Portland, dans l’Oregon. Il est connu pour être la Mecque de la planche à voile et du kitesurf, des vignobles, des vergers et de beaux paysages dans la gorge du fleuve Columbia. Il est également près du mont Hood et de nombreuses visites pour le ski.

The Associated Press