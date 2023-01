La police dit qu’elle n’a pas reçu de rapports faisant état de menaces contre les administrateurs d’Everton

La police de Merseyside a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de rapports sur les menaces qui ont éloigné le conseil d’administration d’Everton de Goodison Park samedi.

Le président, Bill Kenwright, le directeur général, Denise Barrett-Baxendale, le directeur financier, Grant Ingles, et le directeur non exécutif Graeme Sharp ont reçu l’ordre des conseillers en sécurité d’Everton de ne pas assister à la défaite 2-1 contre Southampton à cause de ce que le club a décrit. comme « une menace réelle et crédible pour leur sûreté et leur sécurité ».

La police a confirmé qu’elle était en contact avec Everton au sujet des menaces présumées et qu’aucune n’avait été signalée avant que le club n’annonce que les administrateurs ne seraient pas présents samedi. Quelques milliers de fans d’Everton ont organisé une manifestation de sit-in contre le plateau après le match.

Un communiqué de la police disait: «Nous pouvons confirmer que la police du Merseyside est en liaison avec le club de football d’Everton à la suite de menaces présumées envers les administrateurs avant le match de Premier League contre Southampton le samedi 14 janvier.

«Aucune menace ou incident n’a été signalé à la police avant le match, mais nous sommes en communication avec le club pour déterminer si des infractions ont eu lieu et pour nous assurer que tout rapport futur sera reçu par les canaux existants. Toute menace signalée à la police de Merseyside serait évaluée et étudiée systématiquement, et toutes les mesures de sécurité appropriées seraient mises en œuvre.

«Nous sommes également au courant de vidéos en circulation de fans s’approchant des voitures des joueurs alors qu’ils se dirigeaient vers Goodison Park après le match. À ce stade, aucune infraction n’a été signalée.