La police dit qu’elle examine un clip de Rishi Sunak ne portant pas de ceinture de sécurité

La police examine une vidéo de Rishi Sunak voyageant dans une voiture sans ceinture de sécurité, dans un instant, le Premier ministre a déclaré avoir montré une “brève erreur de jugement”.

M. Sunak s’est excusé après la publication sur les réseaux sociaux du clip de lui lors d’un voyage dans le Lancashire jeudi pour parler de l’augmentation du financement.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Sunak “accepte pleinement que c’était une erreur et s’excuse … Le Premier ministre pense que tout le monde devrait porter une ceinture de sécurité”.

Le porte-parole du Premier ministre a ajouté: “C’était une erreur de jugement, il l’a retiré pendant une courte période pour filmer un clip, que vous avez vu, mais il accepte que c’était une erreur.”

La police du Lancashire a déclaré que les officiers étaient “au courant de l’affaire et nous allons l’examiner”. Des amendes pouvant aller jusqu’à 500 £ peuvent être infligées en cas de non-port de la ceinture de sécurité lorsqu’elle est disponible. Il existe quelques exemptions, notamment lorsqu’une voiture est utilisée pour la police, les services d’incendie et de secours et pour des problèmes médicaux certifiés.

M. Sunak s’est vu remettre un avis d’amende forfaitaire de 50 £ par la police alors qu’il était chancelier pour avoir enfreint les lois de verrouillage de Covid lors de l’un des événements qui ont donné naissance au scandale Partygate. Les rapports de l’époque suggéraient que M. Sunak devait être «dissuadé» de démissionner à cause de l’amende.

Le parti travailliste a déclaré que la vidéo de M. Sunak ajoutait à un ” visionnage douloureux sans fin ” après qu’il ait déjà été vu en train de lutter pour effectuer un paiement sans contact avec sa carte dans une station-service.

“Rishi Sunak ne sait pas comment gérer une ceinture de sécurité, sa carte de débit, un service de train, l’économie, ce pays”, a déclaré une porte-parole travailliste. “Cette liste s’allonge chaque jour, et cela rend le visionnage douloureux sans fin.”

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: «Il semble que le Premier ministre s’habitue trop à voler dans des jets privés qu’il a oublié de porter sa ceinture de sécurité dans une voiture. Le fait qu’il enfreigne une loi fondamentale est juste embarrassant et franchement dangereux.

L’AA a également mis en garde contre les dangers de ne pas porter de ceinture de sécurité. “Peu importe qui vous êtes, il est important de porter votre ceinture de sécurité lorsque vous êtes dans la voiture”, a déclaré un porte-parole des AA.

On peut voir des motos de police escorter la voiture alors que M. Sunak s’adresse à la caméra. La police du Lancashire a renvoyé une demande de commentaires à la police métropolitaine.

Le gouvernement a envisagé de durcir les règles relatives aux ceintures de sécurité pour garantir que les conducteurs qui ne les portent pas pourraient recevoir des points de pénalité. Des chiffres officiels récents suggèrent qu’environ 30% des personnes tuées dans des voitures sur les routes britanniques en 2021 n’étaient pas retenues.

M. Sunak avait déjà été critiqué pour s’être rendu à Blackpool dans un jet de la RAF financé par les contribuables plutôt que de prendre un train, alors qu’il effectuait une série de visites dans le nord de l’Angleterre liées à l’augmentation du financement.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak d’avoir « fait le tour du pays avec l’argent des contribuables comme une célébrité de la liste A » et d’avoir « tourné en dérision » sa stratégie environnementale après le vol de 41 minutes jeudi.

La chef adjointe de Lib Dem, Daisy Cooper, a déclaré: «Il est tout simplement ridicule qu’il ne puisse pas prendre un train comme le reste du public britannique. Encore une fois, ce premier ministre est complètement déconnecté du reste de la société.

Interrogé à ce sujet lors d’une session de questions-réponses à Morecambe, M. Sunak a déclaré: «Je voyage pour pouvoir faire beaucoup de choses en une journée, je ne voyage pas juste pour mon propre plaisir – même si c’est très agréable, bien sûr… je voyager pour être le plus efficace possible.