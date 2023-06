La police dit que le père de l’Idaho a tué des voisins suite à une exposition présumée à la pudeur par le fils aîné du voisin

BOISE, Idaho (AP) – Un père de l’Idaho a tué une famille voisine parce qu’il était bouleversé que le fils de 18 ans du voisin se soit apparemment exposé aux enfants de l’homme, selon un document de police.

Le majorjon Kaylor, 31 ans, de Kellogg, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré lors de la fusillade de la fête des pères à Kellogg, à près de 644 kilomètres au nord de Boise.

Kaylor a tiré sur Kenneth Guardipee, 65 ans; sa fille Kenna Guardipee, 41 ans; et son plus jeune fils, Aiken Smith, 16 ans, dans le temple à bout portant, a déclaré un détective de la police de l’État de l’Idaho dans un affidavit de cause probable qui a été publié mardi soir. Le frère aîné de Smith, Devin Smith, 18 ans, a reçu plusieurs balles dans la tête, selon le document.

Kaylor et sa femme, Kaylie Kaylor, ont déclaré aux enquêteurs qu’ils étaient bouleversés parce que Devin Smith s’était masturbé devant la fenêtre de sa chambre à la vue des jeunes filles de Kaylor plusieurs jours plus tôt. Les familles partageaient un duplex et les filles jouaient dehors dans la cour lorsque l’exposition se serait produite.

L’exposition présumée à la pudeur a été signalée à la police et le rapport de police a été transmis au procureur du comté le même jour afin qu’une accusation pénale puisse être déposée, a déclaré mardi le chef de la police de Kellogg, Paul Twidt, à l’Associated Press.

Mais dimanche soir, les Kaylors se sont disputés avec Kenna et Kenneth Guardipee sur la manière dont l’allégation était traitée. C’est à ce moment-là que le majorjon Kaylor aurait tiré sur les deux adultes dans la tête avant d’entrer dans l’appartement de la famille pour tuer les deux fils, selon un affidavit de cause probable.

Kaylor a fait sa première comparution devant le tribunal mardi et est détenu sans caution. Il n’a pas encore inscrit de plaidoyer et une audience préliminaire a été fixée au 3 juillet. Les procureurs pourraient demander la peine de mort, mais ils ne sont pas tenus d’informer le tribunal de leurs plans avant 60 jours après l’inscription d’un plaidoyer.

Lors d’un entretien avec la police après la fusillade, Kaylie Kaylor a déclaré que son mari avait averti la police que si une exposition indécente devait se reproduire, qu’il « allait s’en occuper, ce qu’elle a indiqué qu’elle interprétait plutôt comme tabasser quelqu’un, » Le détective de la police de l’État de l’Idaho, Justin Klitch, a écrit dans l’affidavit.

Kaylie Kaylor a également déclaré qu’elle et son mari avaient partagé un mème faisant référence à Leon Gary Plauche, un père qui a tiré sur un homme soupçonné d’avoir enlevé et abusé sexuellement de son fils dans un aéroport de Louisiane en 1984, selon l’affidavit. Le mème comprenait un dessin de Plauche tirant sur l’agresseur présumé, ainsi que les mots « Comment attraper un prédateur ».

Elle a également dit au détective qu’après la fusillade, son mari lui avait remis son portefeuille, ses clés et son téléphone et lui avait dit de dire à leurs enfants qu ‘ »il les protégeait », selon l’affidavit.

Dans une interview séparée, le majorjon Kaylor a déclaré à la police qu’il se méfiait de Devin Smith et s’inquiétait pour ses propres enfants, et qu’il estimait que les Guardipees ne prenaient pas ses préoccupations au sérieux, a écrit Klitch dans l’affidavit.

« Kaylor a dit qu’il avait ‘craqué’, ‘l’avait perdu’ et ‘avait fait quelque chose à ce sujet' », a écrit Klitch.

La police est arrivée sur les lieux de la fusillade dimanche soir après qu’une personne a appelé le 911 pour signaler des coups de feu et une autre a appelé pour signaler qu' »un individu avait exécuté ses voisins », selon l’affidavit. Le majorjon Kaylor était toujours au duplex lorsque la police est arrivée.

Les documents d’accusation allèguent que les tirs des deux victimes les plus âgées étaient « prémédités et/ou pour se venger ». Les autres meurtres auraient été « prémédités, à la vengeance de l’exécutif, et/ou commis dans la perpétration d’un cambriolage », selon les documents d’accusation. En vertu de la loi de l’Idaho, il est considéré comme un cambriolage d’entrer dans une maison, une chambre ou un appartement avec l’intention de commettre un crime tel qu’un meurtre.

Rebecca Boone, l’Associated Press