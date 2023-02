La police dit maintenant qu’il n’y a aucune preuve d’une grande fusillade prévue à Hollywood

LOS ANGELES (AP) – La police a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucune preuve qu’une fusillade de masse ait été planifiée par un homme qui a stocké des armes à feu et des munitions dans son appartement de grande hauteur à Hollywood.

Braxton Johnson a été placé en garde à vue mardi après avoir prétendument proféré de violentes menaces contre le personnel de sécurité de l’immeuble et les personnes à l’extérieur, a indiqué la police.

La police a fouillé l’appartement de Johnson au 18e étage et a trouvé deux fusils d’assaut et des chargeurs de munitions de grande capacité, tous illégaux en Californie, ainsi que trois pistolets semi-automatiques, un fusil de sniper, un fusil de chasse et plus de 1 000 cartouches.

Plusieurs fusils ont été pointés des fenêtres vers un parc voisin, avait déclaré le LAPD. La police n’a pas identifié le parc, mais des cartes en ligne montrent un parc pour chiens à côté du complexe d’appartements.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le lieutenant de police Leonid Tsap avait déclaré qu’il y avait de “fortes chances” que les officiers, ainsi que le personnel de sécurité du bâtiment et les témoins qui ont attrapé Johnson, aient “empêché une fusillade de masse”.

Mais la police a fait marche arrière dans un déclaration jeudi.

“A ce stade de l’enquête, rien n’indique que des personnes aient été menacées avec une arme à feu et nous n’avons identifié aucune intention de Johnson de planifier une fusillade de masse”, indique le communiqué. “Nous travaillons avec nos partenaires fédéraux pour épuiser toutes les pistes d’enquête et pensons qu’il n’y a aucune menace pour le public.”

La police a également déclaré avoir parlé à la famille de Johnson “pour fournir tous les services de soutien nécessaires”.

Johnson, 25 ans, a plaidé non coupable jeudi à deux chefs de possession d’une arme d’assaut, un chef de menaces criminelles et un chef de sollicitation de meurtre. Il est resté emprisonné sous caution de 500 000 $.

Les détails sur les menaces que les autorités ont déclarées qu’il a proférées mardi n’ont pas été divulgués.

La société de gestion de l’appartement a renvoyé les demandes des médias à la police.

La cache d’armes à feu et leur installation dans l’appartement de grande hauteur rappelaient un massacre de 2017 à Las Vegas, où le tireur a tiré 1 057 balles depuis le 32e étage du complexe de Mandalay Bay lors de la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis. Il a tué 58 personnes sous l’hôtel qui profitaient d’un festival de musique country en plein air sur le Strip de Las Vegas. Les autorités ont par la suite attribué la mort de deux autres personnes, toutes deux grièvement blessées, à la fusillade du concert.

Les agents ont répondu à un rapport faisant état d’une éventuelle situation de santé mentale mardi matin et se sont rendus au bâtiment de Gordon Street à Sunset Boulevard, selon un communiqué du LAPD.

Johnson, qui vivait seul, n’était pas armé lorsqu’il a été arrêté, mais les armes saisies avaient “la capacité d’infliger beaucoup de dégâts à de nombreuses personnes”, a déclaré Tsap.

Johnson avait récemment emménagé dans l’appartement. Il faisait déjà l’objet d’une enquête dans un État de la côte Est pour un crime violent, a indiqué la police. Ils n’ont pas immédiatement partagé d’autres détails.

___

L’écrivain de l’Associated Press Robert Jablon à Los Angeles et la chercheuse Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Stefanie Dazio, Associated Press