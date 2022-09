Les COPS ont dit aux fans royaux camper sur The Mall avant les funérailles de la reine pour plier leurs tentes.

Les super royalistes John Loughrey, 67 ans, Maria Scott, 51 ans, et Sky London, 62 ans, ont été invités à se déplacer après avoir planté leurs tentes près du palais de Buckingham.

Les personnes en deuil campant sur le centre commercial ont été informées qu’elles ne sont pas autorisées à camper dans des tentes Crédit : LNP

On a dit au groupe qu’ils pouvaient rester, mais leurs tentes ne pouvaient pas Crédit : LNP

Leurs tentes doivent descendre pour des raisons de “sécurité”, a expliqué une policière Crédit : LNP

John Loughrey, 67 ans, Maria Scott, 51 ans, et Sky London ont installé des tentes le long du centre commercial Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le trio – parmi les adeptes royaux les plus dévoués du pays – a dormi sur des matelas gonflables, dans des tentes pour deux personnes à seulement 100 mètres du Victoria Monument.

Après avoir appris la nouvelle de la mort de la reine, ils se sont précipités pour réclamer le meilleur endroit de la maison.

Mais depuis, la police leur a dit qu’ils devaient démonter leurs tentes.

Dans une séquence vidéo, on entend un officier dire : “Je comprends pourquoi vous êtes ici, mais évidemment, il se passe beaucoup de choses, nous ne pouvons pas avoir de tentes ici pour des raisons de sécurité et conformément à la réglementation.

« Je vais donc vous demander de tout emballer et de démonter votre tente.

“C’est à vous de décider où vous allez, mais si vous finissez par camper ailleurs, on vous demandera probablement à nouveau la même chose.”

Cela vient comme…

Dans le clip, on entend la policière expliquer à M. Loughrey qu’ils sont les bienvenus, mais que leurs tentes sont le problème.

“Vous pouvez vous asseoir ici, personne ne vous empêchera de vous asseoir ici, mais vous ne pouvez tout simplement pas avoir de tente ici.”

Le groupe a déjà rencontré la reine trois fois, l’a vue d’innombrables fois et a économisé pour cette “expédition” pendant des années – redoutant le moment où le monarque est finalement mort.

Après avoir suivi les Royals pendant 20 ans, ils ont mis en place des tentes, des parapluies et des chaises de camping – et un réseau de cafés et de plats à emporter – pour leur assurer des sièges au premier rang pour l’histoire.

Mais les gens ont été avertis de ne pas attendre ou camper le long de la route où le cercueil de la reine sera transporté du palais de Buckingham à Westminster Hall pour le mensonge dans l’état

‘DIX JOURS ENTIERS’

Maman de deux enfants, Maria – une soignante à plein temps – qui est arrivée jeudi, a parcouru 245 miles depuis Gateshead pour lui rendre hommage.

Elle a déclaré au Sun: “Nous sommes ici pour les dix jours entiers – nous devons juste l’être.

«Nous allons tous les trois à tous ces événements royaux ensemble et nous n’avons pas peur de dormir sur le chemin pour faire la queue pour voir le roi.

“Nous sommes très à l’aise – nous avons un lit gonflable et de la nourriture dans les magasins à proximité. C’est un petit prix à payer pour être ici.

«La reine a été une présence si constante dans nos vies. Elle a tellement fait traverser le pays.”

Le chef à la retraite John Loughrey, de Streatham, Londres, a déclaré: «Nous faisons les dix jours de deuil sur The Mall.

“Nous allons à tour de rôle rendre hommage au cercueil de Sa Majesté afin que nous puissions garder notre place.”

John – qui a assisté à tous les jours de l’enquête de six mois de Diana – a ajouté: «Quand elle descendra The Mall dans son cercueil – c’est à ce moment-là que je croirai qu’elle est partie. Pas avant.

“Elle me manque et sa présence me manque. Elle était la mère du pays et du monde et je respecte cela énormément. Il n’y aura jamais un autre monarque comme elle.

Le propriétaire d’une animalerie à la retraite, Sky London, 62 ans, de Paddington, à Londres, a déclaré: «Il y a des événements tous les jours et nous voulons être là pour tout.

“Dix jours d’un règne de 70 ans, ce n’est rien et il est temps de lui rendre hommage. Nous avons juste besoin de dire “merci madame”.

Les partisans royaux dévoués ont campé pendant un mois pour marquer l’anniversaire de Diana – comme cela aurait été – un an.

Le prince William est sorti du palais de Kensington et les a remerciés en privé.

Ils étaient tous en ligne pour la naissance et la présentation de l’héritier du trône, le prince George, et ont couvert ensemble les mariages royaux, les jubilés et les funérailles.

Maria a déjà rencontré la reine à l’occasion de son 90e anniversaire à Windsor, lorsque sa fille lui a offert des roses au château de Windsor.