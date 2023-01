La police dit 22 blessés lorsque le SUV s’écrase dans un restaurant de New York

NEW YORK (AP) – Un conducteur en fuite a percuté un véhicule utilitaire sport par l’arrière et l’a envoyé s’écraser dans un restaurant de New York, blessant 22 personnes, a annoncé la police mardi.

L’accident s’est produit vers 21 heures lundi dans le haut de Manhattan, a déclaré un porte-parole de la police.

Une Audi blanche est sortie d’une station-service et a heurté l’arrière d’un véhicule utilitaire sport Toyota, faisant perdre le contrôle du véhicule au conducteur du SUV, a indiqué la police. Le SUV a monté le trottoir et s’est écrasé contre la vitre avant du Inwood Bar and Grill, a indiqué la police.

Au total, 22 personnes ont été blessées dans la collision, a indiqué la police, principalement par des éclats de verre. Dix-neuf personnes ont été transportées à l’hôpital et les trois autres ont refusé de recevoir des soins médicaux. La police a déclaré qu’aucune des blessures ne mettait sa vie en danger.

Le conducteur de l’Audi a pris la fuite et était recherché mardi.

The Associated Press