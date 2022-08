La police disperse un rassemblement musulman au Cachemire, des dizaines d’arrestations

Muharram est l’un des mois les plus sacrés pour les chiites à travers le monde et comprend de grandes processions de personnes en deuil se battant la poitrine tout en récitant des élégies et en scandant des slogans pour pleurer la mort du petit-fils du prophète Mahomet Hussein et 72 compagnons dans la bataille de Karbala dans l’actuel Irak .