La police disperse un rassemblement musulman au Cachemire, des dizaines d’arrestations

SRINAGAR, Inde (AP) – La police a arrêté dimanche des dizaines de personnes dans le Cachemire sous contrôle indien alors qu’elles dispersaient des musulmans chiites qui tentaient de participer aux processions marquant le mois musulman de Muharram.

Des dizaines de musulmans ont défié les sévères restrictions de sécurité dans certaines parties de la ville principale de Srinagar et sont descendus dans les rues en scandant des slogans religieux. Les restrictions comprennent une interdiction de la procession religieuse chiite.

Muharram est l’un des mois les plus sacrés pour les chiites à travers le monde et comprend de grandes processions de personnes en deuil se battant la poitrine tout en récitant des élégies et en scandant des slogans pour pleurer la mort du petit-fils du prophète Mahomet Hussein et 72 compagnons dans la bataille de Karbala dans l’actuel Irak .

La procession de dimanche a marqué le huitième jour de Muharram, deux jours avant son apogée le jour de l’Achoura.

En 2020, des dizaines de personnes ont été blessées lorsque les forces indiennes ont tiré des plombs de fusil de chasse et des gaz lacrymogènes pour disperser le cortège.

Certaines processions principales de Muharram ont été interdites dans la partie du Cachemire sous contrôle indien depuis qu’une insurrection armée a éclaté en 1989 exigeant l’indépendance de la région vis-à-vis de l’Inde ou sa fusion avec le Pakistan voisin. Des dizaines de milliers de civils, de rebelles et de forces gouvernementales ont été tués dans le conflit.

Les musulmans du Cachemire se plaignent depuis longtemps que le gouvernement restreint leur liberté religieuse sous prétexte de maintenir la loi et l’ordre tout en promouvant un pèlerinage hindou annuel au sanctuaire himalayen d’Amarnath au Cachemire qui attire des centaines de milliers de visiteurs.

Le pèlerinage hindou en cours a attiré des centaines de milliers de visiteurs de toute l’Inde au milieu d’une sécurité massive avec des dizaines de milliers de soldats gardant les routes menant au sanctuaire de la grotte.

The Associated Press