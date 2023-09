La police disperse la foule du parking de la vieille prison de Joliet – Shaw Local

La police de Joliet a interrompu vendredi soir ce qui, selon elle, pourrait être une célébration nocturne du Jour de l’Indépendance mexicaine sur le parking de la vieille prison de Joliet.

Environ 40 à 50 véhicules se trouvaient dans le parking lorsque la police est arrivée, a indiqué le porte-parole de la police, le sergent. Dwayne English a déclaré dans un e-mail.

« Nos agents se sont rendus à la prison vendredi vers 23 heures après avoir reçu un rapport faisant état de musique forte et de véhicules crissant leurs pneus dans le parking », a déclaré English. « Les individus sont partis pacifiquement et aucune autre mesure coercitive n’a été nécessaire à cet endroit. »

Aucune arrestation n’a été effectuée, a déclaré English.

La police s’est préparée à un éventuel retour des célébrants sur le parking de la prison samedi, mais cela n’a pas eu lieu.

Un panneau à l’extérieur de l’ancienne prison pour femmes de la prison Old Joliet veut contre les intrusions. 17 septembre 2023. (Bob Okon)

English a déclaré que la police « encourageait la célébration en toute sécurité » de la fête de l’indépendance mexicaine.

Des véhicules du service des travaux publics étaient garés en bordure de deux entrées de parking pour bloquer l’accès samedi, et un véhicule de police se trouvait sur le site.

La police de Joliet a également publié samedi un avis public sur sa page Facebook indiquant qu’elle était « au courant d’un rassemblement illégal prévu à la vieille prison de Joliet ».

L’avis indiquait que la prison et ses parkings étaient fermés samedi et que les tentatives de stationnement sur la propriété « entraîneront des contraventions et/ou le remorquage des véhicules aux frais du propriétaire. Pour rappel, la prison et les parkings associés sont une propriété privée ; entrer dans la propriété sans autorisation est considéré comme une intrusion.

Le parking principal de la Vieille Prison de Joliet est généralement ouvert pour accueillir les voyageurs qui souhaitent s’arrêter et prendre des photos sur le site. Le terrain était de nouveau accessible dimanche.