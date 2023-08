La police d’Irlande du Nord publie les noms des officiers dans une violation « monumentale »

Le service de police d’Irlande du Nord répondait à une demande d’accès à l’information lorsqu’un membre du personnel a donné les noms, initiales, grades ou grades et lieux de travail de l’ensemble de ses 10 000 policiers et employés civils. Les données, qui sont étroitement gardées, étaient en ligne et visibles publiquement pendant plusieurs heures mardi. Le PSNI a exhorté quiconque détenait les informations à « les supprimer immédiatement ».

Ce type de violation de données est particulièrement sensible en Irlande du Nord, la seule province du Royaume-Uni où la menace terroriste est « grave », ce qui signifie qu’une attaque est hautement probable. Les agences de renseignement ont relevé le niveau de menace en mars, peu de temps après que la nouvelle IRA, un petit groupe paramilitaire républicain irlandais, a revendiqué la responsabilité d’avoir tiré et gravement blessé un détective de police.

« Nous avons de nombreux collègues qui font tout leur possible pour protéger leurs rôles de police », a déclaré Kelly dans un communiqué. « Nous avons de la chance que la feuille de calcul PSNI ne contienne pas les adresses personnelles des officiers et du personnel, sinon nous serions confrontés à une situation potentiellement calamiteuse. »

Le Belfast Telegraph, alerté de la fuite de données par le proche d’un officier, a été le premier à le signaler. Le journal, qui a vu la base de données, a déclaré qu’elle contient des détails tels que l’endroit où les agents sont basés et le département pour lequel ils travaillent, y compris des ventilations sur qui travaille dans les unités du crime organisé et qui est basé au MI5, l’agence de renseignement domestique.

Lors d’un incident distinct, les détails d’une deuxième violation de données au sein du service de police d’Irlande du Nord sont apparus mercredi. La police a déclaré qu’elle enquêtait sur le vol d’un ordinateur portable fourni par la police et de documents portant les noms de plus de 200 officiers et membres du personnel. On pense qu’ils ont été volés en juillet dans une voiture privée.