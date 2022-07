La police d’Halifax devrait publier plus d’informations sur le retrait du campement, déclare le commissaire à la protection de la vie privée

La police régionale d’Halifax a bloqué l’accès public pendant près d’un an aux dossiers concernant le retrait des campements de sans-abri et des manifestants des parcs d’Halifax en août dernier, un comportement que le commissaire provincial à la protection de la vie privée condamne dans un rapport d’examen public récemment publié.

La commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Tricia Ralph, a écrit dans son rapport il est “essentiel à une loi d’accès efficace, significative et robuste” que les municipalités n’exemptent que des informations limitées et spécifiques de la divulgation lorsqu’elles répondent à des demandes en vertu des lois sur la liberté d’information.

“La loi ne crée pas d’exclusions de documents entiers”, a écrit Ralph.

“Au contraire, la loi indique clairement que les municipalités ne sont autorisées à retenir que les informations exemptées de divulgation ; tout le reste doit être divulgué.”

Après que CBC se soit vu refuser l’accès à certains fichiers par HRP, elle a fait appel à Ralph.

Elle a recommandé que toutes les informations soient divulguées dans les 45 jours, à l’exception de l’identité de certains officiers blessés. Elle a décidé que ceux-ci contiendraient des informations personnelles sur la santé.

Ralph a également écrit qu’elle craignait que la police ait choisi de ne fournir aucune observation à son bureau pendant le processus d’examen et estime que cela “mérite un commentaire”.

Elle a en outre recommandé que la police mette en œuvre des politiques et des procédures pour s’engager dans le processus d’examen de l’accès à l’information, et que son personnel reçoive une formation sur ces politiques.

Tricia Ralph est la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse. (Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée)

“Une décision de ne soumettre aucune représentation pendant le processus d’examen dans le but de s’acquitter de son fardeau statutaire est préoccupante”, a écrit Ralph.

Accès refusé

Le 18 août 2021, la police d’Halifax a appliqué un règlement municipal et retiré les tentes et les abris en bois de quatre parcs. Les critiques ont déclaré que les personnes vivant dans les parcs ne se voyaient pas proposer d’alternatives.

Des centaines de personnes ont convergé sur Spring Garden Road pour tenter de bloquer le retrait. Les agents ont utilisé du gaz poivré sur la foule. Des manifestants et des officiers ont été blessés et 24 personnes ont été arrêtées et inculpées.

La CBC tente depuis 11 mois d’accéder aux dossiers de la police sur ce qui s’est passé. Ces efforts ont été vains.

Les journalistes de la CBC ont déposé six demandes d’accès à l’information auprès de la police d’Halifax dans les jours qui ont suivi les expulsions. Les demandes comprenaient :

Rapports sur le recours à la force lors de l’opération du 18 août.

Rapports de débriefing suite à l’opération.

Rapports de blessures déposés par les agents.

La politique de recours à la force du HRP.

Photos et vidéos collectées par HRP.

Plaintes déposées auprès de HRP concernant les campements de sans-abri.

La police d’Halifax a rejeté toutes les demandes et a refusé de divulguer toute information.

CBC a utilisé le processus d’appel prévu par la loi provinciale et a envoyé les quatre premières demandes au bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Ces types d’appels sont généralement confrontés à un arriéré de deux ou trois ans, mais dans un cas rare, le bureau de Ralph a accepté d’accélérer les appels.

Après avoir examiné les dossiers, Ralph a conclu que la police avait retenu 17 pages de la politique sur le recours à la force, 225 pages de rapports sur le recours multiple à la force, un rapport “après action” de sept pages et 21 pages de rapports d’incident/blessure.

La police d’Halifax et le personnel de la ville nettoient les campements de tentes en 2021. (Brett Ruskin/CBC)

« Équilibre » entre la vie privée et l’information

Dans des lettres à CBC, la police d’Halifax a donné diverses raisons pour refuser de divulguer les documents.

La police a écrit qu’elle pensait que la libération pourrait nuire à l’efficacité des techniques d’enquête de la police, nuire à l’application de la loi, mettre en danger la sécurité d’un policier ou constituer une atteinte déraisonnable à la vie privée.

À la suite du reportage de Ralph, CBC a demandé à HRP une entrevue.

Agent d’information publique Const. John MacLeod a répondu que la force examinera le rapport de Ralph pour déterminer les prochaines étapes.

“Nous ne pourrons pas faire de commentaire public avant d’avoir eu l’occasion de le faire”, a-t-il écrit.

“Cependant, nous tenons à dire qu’en prenant notre décision concernant la divulgation d’informations, HRP fait de son mieux pour trouver un équilibre entre la sécurité du public et des agents et les considérations de confidentialité tout en fournissant des informations que nous pouvons dans le cadre des règles FOIPOP applicables.”

Rapports sur le recours à la force

La police d’Halifax a refusé de publier ce que l’on appelle les rapports « après action » et « recours à la force » créés après l’opération.

Le chef Dan Kinsella a déclaré aux médias que ces rapports seraient rassemblés lors du briefing où les journalistes lui ont demandé comment les agents avaient utilisé du gaz poivré sur les manifestants, pourquoi certains officiers ont été vus sans badges nominatifs, pourquoi certains médias ont été invités à reculer et pourquoi gaz poivré a été utilisé lorsqu’un enfant se trouvait à proximité.

Le chef de la police régionale d’Halifax, Dan Kinsella, prend la parole lors d’excuses en 2019 pour les contrôles de police dans les rues qui ciblaient de manière disproportionnée les Noirs. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Les rapports décrivent les actions que les policiers ont utilisées pour répondre ou contrôler les actions de la foule pendant la manifestation, et détaillent le débriefing effectué par la police d’Halifax par la suite.

Rapports de blessures

CBC a demandé au HRP de publier des rapports sur les blessures pour comprendre combien d’officiers ont été blessés, à quel point et comment les blessures se sont produites. En raison de la confidentialité médicale, CBC a demandé à HRP d’exclure les informations d’identification telles que les noms et les titres de la demande.

Ralph a convenu qu’une fois les noms des officiers blessés expurgés, le reste des informations pourrait être divulgué en toute sécurité.

Le lendemain de la manifestation, Kinsella a informé les médias et a déclaré que certains officiers avaient été “coups de pied, coups de poing [and] coup de tête.” Kinsella a également informé les conseillers municipaux de Halifax à huis clos et a divulgué des informations sur les blessures des agents.

La police d’Halifax encercle un refuge en 2021. (Mark Crosby/CBC)

Com. Lisa Blackburn a écrit plus tard à ses électeurs que le chef a déclaré aux conseillers que “plusieurs officiers ont été blessés par des manifestants, dont un qui a peut-être le nez cassé après avoir reçu un coup de tête par un manifestant”. Blackburn a confirmé à CBC que cette information provenait directement du chef de la police.

Politique de recours à la force

L’un des documents demandés par la CBC était la politique de recours à la force de HRP. La police a refusé de publier la politique, répondant qu’elle était “en cours d’examen et mise à jour”.

“Actuellement, la plupart des politiques du HRP incluent également les détails des procédures opérationnelles connexes. Dans leur forme actuelle, elles ne peuvent pas être publiées”, a écrit l’insp. Greg Robertson, le coordonnateur FOIPOP pour la police d’Halifax.

Ralph a déclaré dans son rapport que le fait qu’un document soit mis à jour n’est “pas pertinent” pour le test de divulgation d’informations.

En août 2020, le conseil des commissaires de police qui supervise la police d’Halifax a voté à l’unanimité que certaines des politiques de la force devraient être publiées en ligne, et a spécifiquement nommé la politique de recours à la force. Depuis ce mois-ci, le site Web de la police d’Halifax n’a toujours pas de politiques publiées.

La commissaire à la protection de la vie privée et à l’information a recommandé la divulgation de presque tous les renseignements, mais elle n’a pas le pouvoir d’ordonner la divulgation.

C’est quelque chose que le gouvernement de Houston a promis de changer lors de la campagne électorale de l’été 2021, qui s’est terminée la veille de la suppression des campements.

Le ministre de la Justice, Brad Johns, a déclaré en mai qu’il était “engagé” à apporter le changement avant la fin du mandat du gouvernement, mais qu’il n’est “pas réaliste” de le changer avant la fin de 2022.

